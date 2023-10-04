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Головна Економіка Греція заявила про готовність надати свої порти для експорту українського зерна

Греція заявила про готовність надати свої порти для експорту українського зерна

4 жовтня, 2023 середа
16:22
Економіка поле, пшениця, зерно

Греція пропонує свої північні порти Салоніки та Александруполіс як альтернативний маршрут для експорту української пшениці та інших зернових

Про це заявив міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс, передає Ekathimerini.

Чиновник наголосив, що Греція готова зробити свій внесок у розв'язання проблеми з експортом зерна, і акцентував на "величезних наслідках" зриву угоди з Росією, особливо для країн Глобального Півдня. Країна уже обговорювала це питання з партнерами у ЄС.

Продукцію пропонується транспортувати залізницею через Румунію і Болгарію до Салонік і Александруполіса.

Зазначається, що, хоча обидва грецькі порти можуть приймати судна, необхідні для транспортування зерна, але пропускна спроможність залізничної мережі на півночі Греції обмежена. Проте саме це могло б стати стимулом для прискорення модернізації залізниць, наприклад, лінії від Александруполіса до Орменіо, останньої станції перед Болгарією, яка розташована дуже близько до турецького кордону.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Згодом в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

28 вересня стало відомо, що Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна.

Новини
Україна
Греція
зерно
експорт зерна
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