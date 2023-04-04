Про це йдеться у висновку співдоповідачів ПАРЄ щодо Грузії – Клода Керна та Едіт Естрели, інформує "Європейська правда".

Парламентарі здійснили візит до Грузії 27-29 березня 2023 року. Візит був зосереджений на останніх подіях, демократичних реформах, політичному середовищі, поляризації, судовій реформі, боротьбі з корупцією та проблемах з правами людини.

У заяві, оприлюдненій за результатами візиту, співдоповідачі ПАРЄ щодо Грузії підкреслили, що суспільство країни поділяє європейські прагнення та заслуговує на майбутнє в Європейському Союзі.

"Грузія перебуває на роздоріжжі. Ми закликаємо грузинську владу і всі політичні сили подолати крайню ворожнечу і поляризацію, відкинути вузькопартійні інтереси і спільно працювати з усіма зацікавленими сторонами над реалізацією 12 пріоритетних напрямків реформ, визначених Європейською комісією для того, щоб країна отримала статус кандидата на вступ до ЄС", – зазначили співдоповідачі.

Вони засудили останні напади на громадські організації та представників громадянського суспільства в Грузії, закликали до комплексної реформи судової системи, а також висловили занепокоєння щодо законопроєкту про "деолігархізацію", що отримав негативний висновок Венеційської комісії.

Окремо представники ПАРЄ висловили занепокоєння щодо стану здоров'я колишнього президента Міхеїла Саакашвілі, закликавши грузинську владу допустити до нього незалежних лікарів.

Грузія є однією з одинадцяти країн-членів Ради Європи, які перебувають під процедурою моніторингу Ради Європи на предмет дотримання демократичних стандартів та стандартів у галузі прав людини.