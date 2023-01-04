Про це в ефірі телемарафону 4 січня сказав речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Так, він прокоментував статтю The New York Times, автори якої стверджують, що збити іранський дрон – у сім разів дорожче, ніж запустити його.

"Якщо є загроза життю, то ви, певно, все витратите, щоби зберегти своє життя. Тут некоректно порівнювати... Мені іноді здається, що в деяких газетах є колонка для російських пропагандистів, аби вони там висловлювали свою думку. Це і в США, і в Європі є ЗМІ, які публікують інколи суперечливі речі", – сказав Ігнат.

"Зрозуміло, що ракети, які використовуються, і NASAMS, IRIS-T – це дорогі ракети...Чи будемо ми їх застосовувати, чи будемо піднімати в небо винищувачі, щоби збивати "шахеди"? Це дорого, але будемо. А як робить Ізраїль, аби збивати якісь дешеві ракети? Йдеться про життя, про збереження критичної інфраструктури та об'єктів, у які може влучити дрон-камікадзе", - додав він.

Речник командування Повітряних сил наголосив, що "шахед", який прилетів у ціль, несе більші збитки, ніж вартість ракети для його знищення.

3 січня у Повітряних силах заявили про знищення 100% іранських дронів за дві доби.

В Ірані вперто заперечують постачання Росії дронів-камікадзе, які вона використовує проти України.

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