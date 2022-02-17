Імовірність нападу РФ на Україну сьогодні вища, ніж учора, - голова Бюро нацбезпеки Польщі

Про це заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох, повідомляє PAP.



За його словами, заяви Росії про відведення військ від кордону України не підтверджуються діями.



"Йдеться навіть про збільшення чисельності військ. Американці повідомляють про 7 тис. військових. Західні джерела кажуть, що їх більшає, а не меншає," - заявив Солох.



"Звіти за останні години викликають занепокоєння, адже багато показників вказують на те, що ймовірність російського нападу на Україну сьогодні вища, ніж учора" - наголосив голова Бюро нацбезпеки.



На запитання про останні розвідувальні дані щодо можливих сценаріїв нового російського нападу на Україну, Солох відповів, що РФ може "повторити в загальних рисах інформацію, яка допускає найрадикальніший і найнебезпечніший варіант, що масова, кривава атака передуватиме ракетним ударам, і пізніше може відбутися вторгнення російських військ в Україну".





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