Імовірність нападу РФ на Україну сьогодні вища, ніж учора, - голова Бюро нацбезпеки Польщі
У Польщі стверджують, що звіти за останні години викликають занепокоєння, а ймовірність нового вторгнення РФ в Україну сьогодні вища, ніж учора
Про це заявив голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох, повідомляє PAP.
За його словами, заяви Росії про відведення військ від кордону України не підтверджуються діями.
"Йдеться навіть про збільшення чисельності військ. Американці повідомляють про 7 тис. військових. Західні джерела кажуть, що їх більшає, а не меншає," - заявив Солох.
"Звіти за останні години викликають занепокоєння, адже багато показників вказують на те, що ймовірність російського нападу на Україну сьогодні вища, ніж учора" - наголосив голова Бюро нацбезпеки.
На запитання про останні розвідувальні дані щодо можливих сценаріїв нового російського нападу на Україну, Солох відповів, що РФ може "повторити в загальних рисах інформацію, яка допускає найрадикальніший і найнебезпечніший варіант, що масова, кривава атака передуватиме ракетним ударам, і пізніше може відбутися вторгнення російських військ в Україну".
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань". 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ. Розвідка США також поки не бачить ознак відведення військ РФ від українського кордону.
- Пізніше у Білому домі повідомили, що впродовж останніх днів кількість російських військ на українському кордоні зросла щонайменше на 7 тис.
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