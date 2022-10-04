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Головна війна з Росією Іран не визнав російські "референдуми" в окупованих регіонах України

Іран не визнав російські "референдуми" в окупованих регіонах України

4 жовтня, 2022 вiвторок
16:30
війна з Росією Іран

Іран, який неофіційно постачає товари військового призначення в Росії, проте відмовляється визнавати псевдореферендуми РФ в Україні

Про це йдеться у зверненні офіційного представника МЗС Ірану Насера Канані, повідомляє IRNA.

Іран є одним із небагатьох союзників Росії, який допомагає агресорові у війні проти України. Зокрема, Тегеран постачає армії РФ свої безпілотники, які, щоправда, не зовсім виправдовують сподівання загарбників. Однак, іранська влада заявляє, що не визнає так звані референдуми, які Кремль організував на тимчасово окупованих територіях України.

"Ісламська Республіка, як завжди і відповідно до своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повної поваги до принципу суверенітету та територіальної цілісності всіх держав як до основної норми міжнародного права та повагу до принципів і цілей Статуту ООН", — заявив Канані.

Він додав, що Іран виступає проти будь-яких "провокаційних дій, які могли б порушити хід миру, стабільності та спокою".

Відзначимо, що фейкові референдуми РФ поки визнала лише Північна Корея.

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референдум
Іран
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