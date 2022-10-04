Про це йдеться у зверненні офіційного представника МЗС Ірану Насера Канані, повідомляє IRNA.

Іран є одним із небагатьох союзників Росії, який допомагає агресорові у війні проти України. Зокрема, Тегеран постачає армії РФ свої безпілотники, які, щоправда, не зовсім виправдовують сподівання загарбників. Однак, іранська влада заявляє, що не визнає так звані референдуми, які Кремль організував на тимчасово окупованих територіях України.

"Ісламська Республіка, як завжди і відповідно до своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повної поваги до принципу суверенітету та територіальної цілісності всіх держав як до основної норми міжнародного права та повагу до принципів і цілей Статуту ООН", — заявив Канані.

Він додав, що Іран виступає проти будь-яких "провокаційних дій, які могли б порушити хід миру, стабільності та спокою".

Відзначимо, що фейкові референдуми РФ поки визнала лише Північна Корея.

Нагадаємо, з серпня Іран таємно постачає свої бойові дрони у Росію. РФ вже активно використовує їх в атаці міст півдня України, проте ЗСУ вже навчились їх знищувати, а Пентагон заявив, що вони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України.

23 вересня росіяни атакували безпілотниками Одесу, унаслідок чого загинув мирний житель. Цього ж дня Україна вигнала посла Ірану через використання російською армією іранських дронів-камікадзе.

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