Іранські ЗМІ повідомили, що у 16-річної дівчини сталася смерть мозку після затримання поліцією моралі

Про це пише The Guardian.

За даними ЗМІ, до цього дівчина перебувала в комі.

"Дослідження останнього стану здоров’я Арміти Джераванд показують, що її мозок помер, попри зусилля медичного персоналу", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою іранська влада спростувала заяви правозахисних груп про те, що 16-річна дівчина постраждала під час зіткнення 1 жовтня з офіцерами, які дотримувалися обов’язкового ісламського дрескоду в метро Тегерана.

ЗМІ наголошує, що ситуація з Джераванд може відновити загальнонаціональні протести, що раніше були викликані смертю 22-річної Махси Аміні під час затримання "поліцією моралі" у вересні минулого року за нібито неправильне носіння хіджабу.