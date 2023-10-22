Іранські ЗМІ повідомили, що у 16-річної дівчини сталася смерть мозку після затримання поліцією моралі
Згідно з інформацією іранських ЗМІ, у 16-річної Арміти Джераванд сталася смерть мозку після зустрічі з поліцією моралі через порушення закону про носіння хіджабу
Про це пише The Guardian.
За даними ЗМІ, до цього дівчина перебувала в комі.
"Дослідження останнього стану здоров’я Арміти Джераванд показують, що її мозок помер, попри зусилля медичного персоналу", - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою іранська влада спростувала заяви правозахисних груп про те, що 16-річна дівчина постраждала під час зіткнення 1 жовтня з офіцерами, які дотримувалися обов’язкового ісламського дрескоду в метро Тегерана.
ЗМІ наголошує, що ситуація з Джераванд може відновити загальнонаціональні протести, що раніше були викликані смертю 22-річної Махси Аміні під час затримання "поліцією моралі" у вересні минулого року за нібито неправильне носіння хіджабу.
- Протести в Ірані почалися після того, як 16 вересня поліція арештувала 22 річну Махсу Аміні за "неналежне носіння хіджабу" - з рештою, дівчина померла від рук правоохоронців. Протести, очолювані жінками, охопили 160 міст у всіх 31 провінціях країни та вважаються одним із найсерйозніших після революції 1979 року.
- 16 листопада повідомлялося, що іранські правоохоронці відкрили вогонь по людях, які перебували в метро. Також поліціянти побили жінок, які не вдягли обов'язковий головний убір — хіджаб.
- Вперше за час протестів, 8 грудня, стратили протестувальника Мохсена Шекарі, це сталося після того, як суд визнав його винним у "ворожнечі проти Бога". Наразі до страти засудили ще 10 осіб. 12 грудня в Ірані публічно стратили 23-річного протестувальника, якого звинуватили у вбивстві двох військових та "ворожнечі проти Бога".
- 24 грудня того року Верховний суд Ірану скасував смертний вирок одному з тих двох учасників антиурядових протестів, які подали апеляції. 7 січня в Ірані через протести стратили ще двох людей.
- Впливовий американський журнал TIME назвав "Героїв 2022 року": ними стали іранські жінки, що виходили на протести, попри дії поліції моралі.
- У березні, 2023 року, іранська влада помилувала 82 тис. людей, серед яких 22 тис. тих, хто брав участь в антиурядових протестах.
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