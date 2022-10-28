Про це один із лідерів студентського руху в Ірані 1999 року, а нині журналіст незалежного телеканалу Iran International Курош Сехаті зазначив у інтерв’ю "Главкому".

Опозиціонер наголосив: населення Ірану, на відміну від уряду, підтримує боротьбу України проти Росії. І додав, що іранський народ вважає великим соромом те, що їхній уряд допомагає РФ, надаючи їй дрони та підтримуючи війну політично.

"Прості іранці підтримують Україну, вони проти Путіна та проти Хаменеї (Сеєд Алі Хосейні Хаменеї – іранський політичний діяч та духовний лідер, іранський режим вважає його аятолою, – ред.), вони хочуть свободи не тільки для себе, а й для всіх, хто за неї бореться. Ми з вами на одному боці, тому що ви боретеся за свою країну, а ми боремося за свою. І ми також проти Путіна, тому що він підтримує наш ісламський уряд", – сказав Курош Сехаті.

Іранський журналіст переконаний, що й Україна, й Іран колись здобудуть свободу. Він розповів, як минулих вихідних у Берліні під час протестів іранців, які проживають у Німеччині, символічно запускали повітряні кулі з іранськими й українськими прапорами.

"Ці прапори підіймалися вгору на свободу. Колись обидві наші країни її здобудуть", – зазначив він.

Курош Сехаті розповів докладніше про протестувальників у його країні та про те, чого вони вимагають.

"Спершу нашу країну очолював шах, тепер нею правлять релігійні лідери. Але і перше, і друге – недемократичні правління. Зараз люди розуміють, чого хочуть: щоби релігія була відділена від влади й у майбутньому країна стала демократичною, щоб влада переобиралася кожні чотири роки. Гадаю, після перемоги слід скликати Асамблею, яка написала б нову Конституцію для країни, яка буде поважати права людини", – зазначив він.

Опозиціонер зауважив, що не всі учасники протестів проти чинного режиму в Ірані є прихильниками демократичного устрою, є й такі, які підтримують старий лад. Водночас він наголосив, що основна ціль цієї революції – здобути свободу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb