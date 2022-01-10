Ірина Геращенко оприлюднила відповідь Стефанчука: у Верховній Раді відсутні документи щодо підозри Порошенку

"Чергова констатація брехні ДБР і ГПУ у так званій "справі Петра Порошенка" і грубого порушення закону. Наприкінці грудня ми звернулися до Голови ВР Руслана Стефанчука із запитом, чи отримував він офіційну інформацію щодо начебто вручення "підозри" П’ятому президенту України. Шановний пан спікер поінформував нас з Артуром Герасимовим, що нічого подібного не отримував", – нагадала Геращенко.

"В той же день репресивні органи видали брехливу інформацію, що начебто ГПУ ще 20 грудня відправив в ВР відповідного листа. І ось маємо офіційну відповідь від голови ВР, що станом на 29 грудня ніяких повідомлень від репресивних органів не отримував", – констатує Ірина Геращенко.





Як відомо, відповідно до статті 482-2 КПК України, орган або посадові особи, які повідомили народному депутату України про підозру, зобов’язані негайно, але не пізніше 24 годин з моменту вчинення таких дій, повідомити про це голову Верховної Ради України.

"Брехуни. Фальсифікатори. Служки Банкової. Це я про ГПУ і ДБР. Пану голові дякуємо за чесну відповідь", – резюмує співголова фракції.



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