Ірина Геращенко оприлюднила відповідь Стефанчука: у Верховній Раді відсутні документи щодо підозри Порошенку
Співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко оприлюднила офіційну відповідь голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука на запит щодо підозри Порошенку
"Чергова констатація брехні ДБР і ГПУ у так званій "справі Петра Порошенка" і грубого порушення закону. Наприкінці грудня ми звернулися до Голови ВР Руслана Стефанчука із запитом, чи отримував він офіційну інформацію щодо начебто вручення "підозри" П’ятому президенту України. Шановний пан спікер поінформував нас з Артуром Герасимовим, що нічого подібного не отримував", – нагадала Геращенко.
"В той же день репресивні органи видали брехливу інформацію, що начебто ГПУ ще 20 грудня відправив в ВР відповідного листа. І ось маємо офіційну відповідь від голови ВР, що станом на 29 грудня ніяких повідомлень від репресивних органів не отримував", – констатує Ірина Геращенко.
Як відомо, відповідно до статті 482-2 КПК України, орган або посадові особи, які повідомили народному депутату України про підозру, зобов’язані негайно, але не пізніше 24 годин з моменту вчинення таких дій, повідомити про це голову Верховної Ради України.
"Брехуни. Фальсифікатори. Служки Банкової. Це я про ГПУ і ДБР. Пану голові дякуємо за чесну відповідь", – резюмує співголова фракції.
- Нагадаємо, 20 грудня ДБР оголосило Петру Порошенку підозру в державній зраді у справі про постачання вугілля із тимчасово окупованих Росією територій Луганщини і Донеччини.
- 17 грудня ДБР безрезультатно намагалося вручити Порошенку повістку про виклик. Того ж дня Порошенко відбув у дипломатичне турне до Туреччини та Польщі.
- Раніше, 12 листопада СБУ оголосила ексміністру енергетики та вугільної промисловості Володимиру Демчишину підозру у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що "не бачить резонансу" в оголошенні підозри Порошенку.
- США наголосили на важливості верховенства права, а не політичних мотивів у ситуації щодо підозри Порошенку.
- ЄС наголосив на пріоритетності неупередженого правосуддя, пообіцявши відстeжувати ситуацію з підозрою Порошенку.
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