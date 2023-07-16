Історія з Пригожиним не завершена. Настрої в армії РФ не кращі, - Фейгін

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Історія з Пригожиним точно не закінчилась. Оскільки те, що зараз відбувається у РФ можна пояснити лише реакцією Путіна на заколот Пригожина. Путін намагається розв'язувати проблему з автономністю ПВК Вагнера. Зараз у міноборони РФ заявили, що понад 2000 одиниць техніки, боєприпаси та стрілкова зброя ПВК Вагнера були передані на баланс міністерства. Тоді виникає питання, а що ж тоді залишилось у вагнерівців? Далі, хоча немає ніяких підтверджень, Путін зустрічався з Пригожиним. В публікації придворного журналіста Колєснікова є цитати їхнього діалогу, де Путін заявив, що юридично ніякого ПВК не існує. Тобто юридично ПВК не існує, зараз вже не має засобів та техніки, але з усім тим час від часу якась інформація про Пригожина та його ПВК спливає. Проте, я вважаю, що Пригожина й ПВК просто повільно усувають з цієї війни й інфопростору", - пояснив Фейгін.



Політик наголосив, що Путін дуже побоюється бунтів в армії РФ

"Я думаю, що ПВК Вагнера ліквідують. Просто роблять це повільно. Адже бояться, що настрої в армії РФ будуть такими, які були всередині ПВК і які відповідно й привели до заколоту. А настрої всередині армії РФ дійсно не дуже добрі. Це підтверджує історія з генералом Поповим. Є й інші випадки невдоволення. в армії РФ так само звинувачують керівництво міноборони та генерального штабу в помилках у війні. Тобто проблема існує і Путін побоюється завершити справу з ПВК Вагнера, щоб не спровокувати армію РФ на подібні дії", - додав він.

Що відомо про заколот Пригожина

23 червня стало відомо, що російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. На це ватажок вагнерівців Євген Пригожин оголосив про "марш справедливості" і заявив, що 25 тисяч найманців йдуть на Москву.

Протягом суботи, 24 червня, вагнерівці на додачу до центральної частини Ростова-на-Дону, де вони отаборилися навколо штабу Південного військового округу ще ввечері 23 червня, також узяли під контроль Воронеж. Їхні відведені від кордону з Україною колони рухалися на Москву. Зупинити їх намагалася підконтрольна Шойгу військова авіація й артилерія. Востаннє передові частини ПВК Вагнера було помічено у Липецькій області РФ. А у самій російській столиці на в'їзді споруджували вогневі точки, рили окопи й мобілізували усіх силовиків.

Увечері 24 червня пресслужба самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, оприлюднила текст заяви, у якій йшлося про готовність очільника ПВК Вагнера зупинити рух військових колон своїх найманців, що вже на підході до Москви, та дійти згоди з Кремлем. Про це Пригожин нібито домовився під час спілкування з Лукашенком.

Натомість фінансист ПВК повідомив, що, не дійшовши 200 км до Москви, вагнерівці зупиняють рух та повертаються до польових таборів. Диктатор РФ Володимир Путін обіцяв, що Пригожин зможе поїхати до Білорусі, а Росія закриє кримінальну справу проти нього.

26 червня Путін виступив з промовою, у якій прокоментував заколот Пригожина - диктатор дав бійцям ПВК Вагнера три варіанти майбутніх дій.

27 червня федеральна служба безпеки Росії повідомила про закриття кримінальної справи щодо збройного заколоту, у якій фігурує ватажок ПВК Євген Пригожин. А в міноборони РФ стверджували, що вагнерівці передадуть важку техніку регулярній армії Росії.

Того ж дня самопроголошений президент Білорусі підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина. За його словами, вагнерівці, які прибули разом з ним, не охоронятимуть розміщену там російську тактичну ядерну зброю.

3 липня російські ЗМІ опублікували фото, зроблені місцевими жителями, на яких зображено ймовірний табір вагнерівців у Могилівській області Білорусі. Натомість в українській розвідці зазначили, що Пригожин навряд чи перемістить усіх бійців до Білорусі й сам не перебуватиме там постійно. Вочевидь ідеться про перекидання частини вагнерівців.

6 липня Лукашенко повідомив, що вагнерівці перебувають у своїх польових таборах, а засновник компанії Євген Пригожин – на території РФ.

10 липня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков сказав, що через 5 днів після заколоту Путін зустрівся Пригожиним у Кремлі.

Під час заколоту у Росії частина найманців приватної військової компанії Вагнера дійшла до бази "Воронєж-45" - місця зберігання ядерної зброї РФ, стверджує керівник української розвідки Кирило Буданов.

Детальніше про перебіг подій під час заколоту вагнерівців читайте за посиланням.