ISW припускає, що окупанти планують атакувати Авдіївський коксохімічний завод

Про це пише Інститут вивчення війни.

"Український військовий спостерігач заявив, що російські сили перетнули залізничну колію поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки) і готуються атакувати з цих щойно захоплених позицій Авдіївський коксохімічний завод на півночі Авдіївки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що російський пропагандист стверджував, що 1 листопада окупанти підійшли до Авдіївського коксохімічного заводу. Вони завдали комбінованих ракетно-повітряних ударів по Авдіївському коксохімічному заводу. Проте, за словами пропагандиста, українська протиповітряна оборона заважає завдати потужних ударів по цьому районі.

Речник українського Таврійського угруповання військ полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська атакують переважно невеликими групами піхоти. За його словами, темп бойових дій росіян під Авдіївкою знижується, тому що російські сили перегруповуються і потребують підкріплення.

Що відомо про наступ РФ біля Авдіївки

В Інституті вивчення війни вважали, що великі втрати російської техніки навколо Авдіївки, ймовірно, підірвуть наступальний потенціал РФ у довгостроковій перспективі.

Офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький зазначив, що Сили оборони успішно відбивають атаки російських сил поблизу Авдіївки.

28 жовтня в міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що окупанти не можуть виправдати надії Кремля щодо захоплення Авдіївки.

"Армія Inform" з посиланням на слова речника об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковника Олександра Штупуна повідомили, що за останні 20 днів під Авдіївкою росіяни втратили 6,5 тис. своїх бійців, 100 танків та 250 бронемашин.

Військовий оглядач Денис Попович повідомив, що армія РФ намагається оточити Авдіївку, щоб посадити Україну за стіл перемовин.

30 жовтня начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що окупанти перегруповуються під Авдіївкою. Найближчими днями очікується нова хвиля штурмів.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські окупаційні війська, ймовірно, готуються до чергової хвилі наземних атак біля Авдіївки Донецької області, попри свої великі втрати. Пізніше начальник МВА Барабаш заявив, що третьої хвилі атак на Авдіївку ще немає, однак ворог тримає напругу навколо міста.