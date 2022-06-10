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Італійські телеканали стали новою платформою роспропаганди, - речник міністра-координатора спецслужб Польщі

10 червня, 2022 п'ятниця
08:54
Світ Італія

Італійські телеканали стали платформою для вільного спілкування російської пропаганди, де пропагандисти стають рівноправними партнерами для дискусії

Про це передає Польське радіо з посиланням на слова речника міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслава Жарина.

"Кожне повідомлення Кремля, яке доходить до західної громадської думки, викликає занепокоєння, тому що воно може вплинути на сприйняття російської агресії. ЗМІ в Італії є красномовним прикладом того, як легко і масштабно російська пропаганда може заразити західну інфосферу", - нагалосив він.

На його думку, пропаганда є перманентним елементом війни, яку веде Росія проти України, а дезінформаційна діяльність є одним із активних заходів Кремля для досягнення своїх військово-політичних цілей.

Російська дезінформація спрямована проти української нації, НАТО та союзників, а також спрямована на західні суспільства, щоб побудувати наратив, сприятливий для Росії.

За словами Жарина, російські пропагандисти та експерти, які пропагують проросійські тези, є частими гостями в італійських новинах та журналістських програмах, під час яких коментується "спецоперація в Україні2 і розповсюджується кремлівська пропаганда.

"Є навіть думки, що італійські ЗМІ стали російським "дезінформаційним плацдармом на Заході", – зауважив Станіслав Жарин.

Речник зазначив, що хоча італійські редакції пояснюють, що вони дбають про представлення різних думок і забезпечення свободи дебатів, і що свобода слова полягає в запрошенні представників обох сторін конфлікту, фактично італійські телеканали стали безплатними майданчиками комунікації для російського наративу, де пропагандисти стають рівноправними партнерами.

  • 14 березня редакторка російського Першого каналу вибігла в ефір з антивоєнним плакатом. Перед цим вона записала відео з закликом виходити на протести. На плакаті був напис: "Ні - війні, зупиніть війну. Не вірте пропаганді, тут вам брешуть. Росіяни проти війни". Вона також вигукувала: "Ні - війні і зупиніть війну".
  • Пізніше у Києві анонсували та скасували захід з російською пропагандисткою Овсянніковою, яка закликала зняти санкції з РФ. 1 червня Ректора КНУ ім. Шевченка просили організувати зустріч Овсяннікової з майбутніми журналістами - в університеті відмовили. 4 червня Овсяннікова приїхала до Одеси.
  • Центр протидії дезінформації при РНБО вважає Овсяннікову агентом впливу російської пропаганди.

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