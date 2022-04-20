Ізраїль долучається до допомоги Україні "важким озброєнням" – надасть каски і бронежилети
Міністри оборони України та Ізраїлю провели телефонну розмову
Про це ізраїльський посол у Києві Михайло Бродський написав на своєму Telegram-каналі.
"Бені Ганц висловив підтримку народу України та засудив атаки мирного населення. Також він повідомив про рішення Ізраїлю надати Україні каски та бронежилети", – написав Бродський.
Окрім того, посол підтвердив готовність Ізраїлю прийняти двосторонню зустріч Путіна та Зеленського. У Єрусалимі також можуть зустрітися делегації двох країн.
Нагадаємо, 44% ізраїльтян вважають, що країна повинна приймати українських біженців незалежно від їх віросповідання.
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