Ізраїль наклав санкції на Палестину у відповідь на її звернення до Міжнародного суду ООН
Ізраїльський уряд запроваджує санкції проти Палестини після того, як та звернулася до Міжнародного суду ООН щодо визначення статусу її окупованих територій
Про це повідомляє Aljazeera.
Зазначають, що про запровадження санкцій оголосив кабінет прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в п'ятницю, 6 січня. За словами прем'єра, вони є "відповіддю на рішення палестинської влади вести політичну та правову війну проти держави Ізраїль".
Заходи включатимуть використання 139 млн шекелів (39 млн доларів) з фонду ПА для компенсації сім'ям ізраїльських поселенців і солдатів, на яких напали палестинці. Також Ізраїль заморозить плани палестинського будівництва на Західному березі, які схвалив раніше. Наголошують, що з податків, які раніше збирали для Палестини, вирахують суму платежів, які вона перевела палестинцям, які здійснювали напади, та їхнім сім'ям.
Крім того, Ізраїль анулює пільги, надані високопосадовцям у Палестині, які підтримали її звернення до Міжнародного суду ООН. Насамперед їм скасують дозволи на в'їзд до Ізраїлю.
У заяві ізраїльського кабінету міністрів наголошують, що "нинішній уряд не прийматиме з розкритими обіймами політичну та юридичну війну Палестинської адміністрації проти Держави Ізраїль і адекватно відповідатимуть на такі дії".
Міністр безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір висловив сподівання, що "буде вжито більше заходів проти тих, хто підтримує тероризм і намагається чинити тиск на Ізраїль".
- 5 серпня 2022 року в Ізраїлі оголосили ракетну загрозу, влада відкрила бомбосховища. Невдовзі після цього, Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ватажка терористів з "Ісламського джихаду" Тайсіра Джабарі.
- Пізніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по сектору Гази, проводячи операцію "Світанок" проти угруповання "Ісламський джихад". Палестинські офіційні особи заявили, що в результаті серії авіаударів по Газі загинули щонайменше вісім людей, у тому числі 5-річна дівчинка, і ще 40 людей отримали поранення.
- 6 серпня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів.
- А Єгипет пропонував посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною в секторі Гази, яке мало початись 7 серпня.
- 7 серпня ввечері після вступу в силу режиму припинення вогню кілька снарядів було запущено з території сектора Гази в бік Ізраїлю.
- 1 січня стало відомо, що прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський нібито вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО
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