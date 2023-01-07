Ізраїль наклав санкції на Палестину у відповідь на її звернення до Міжнародного суду ООН

Про це повідомляє Aljazeera.

Зазначають, що про запровадження санкцій оголосив кабінет прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу в п'ятницю, 6 січня. За словами прем'єра, вони є "відповіддю на рішення палестинської влади вести політичну та правову війну проти держави Ізраїль".

Заходи включатимуть використання 139 млн шекелів (39 млн доларів) з фонду ПА для компенсації сім'ям ізраїльських поселенців і солдатів, на яких напали палестинці. Також Ізраїль заморозить плани палестинського будівництва на Західному березі, які схвалив раніше. Наголошують, що з податків, які раніше збирали для Палестини, вирахують суму платежів, які вона перевела палестинцям, які здійснювали напади, та їхнім сім'ям.

Крім того, Ізраїль анулює пільги, надані високопосадовцям у Палестині, які підтримали її звернення до Міжнародного суду ООН. Насамперед їм скасують дозволи на в'їзд до Ізраїлю.

У заяві ізраїльського кабінету міністрів наголошують, що "нинішній уряд не прийматиме з розкритими обіймами політичну та юридичну війну Палестинської адміністрації проти Держави Ізраїль і адекватно відповідатимуть на такі дії".

Міністр безпеки Ізраїлю Ітамар Бен Гвір висловив сподівання, що "буде вжито більше заходів проти тих, хто підтримує тероризм і намагається чинити тиск на Ізраїль".

5 серпня 2022 року в Ізраїлі оголосили ракетну загрозу, влада відкрила бомбосховища. Невдовзі після цього, Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію ватажка терористів з "Ісламського джихаду" Тайсіра Джабарі.

Пізніше армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по сектору Гази, проводячи операцію "Світанок" проти угруповання "Ісламський джихад". Палестинські офіційні особи заявили, що в результаті серії авіаударів по Газі загинули щонайменше вісім людей, у тому числі 5-річна дівчинка, і ще 40 людей отримали поранення.

6 серпня Ізраїль зазнав масованої ракетної атаки з сектору Гази та оголосив мобілізацію резервістів.

А Єгипет пропонував посередництво для встановлення миру між Ізраїлем та Палестиною в секторі Гази, яке мало початись 7 серпня.

7 серпня ввечері після вступу в силу режиму припинення вогню кілька снарядів було запущено з території сектора Гази в бік Ізраїлю.

1 січня стало відомо, що прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та президент України Володимир Зеленський нібито вели перемовини про зміну позиції України в ООН щодо резолюції про палестинські території в обмін на ППО