Кабмін підтримав закриття офісу Нафтогазу в Німеччині
Кабінет міністрів України схвалив ліквідацію представництва НАК "Нафтогаз України" в Німеччині
Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну №1062-р.
"Правлінню акціонерного товариства "НАК "Нафтогаз України" забезпечити здійснення заходів щодо ліквідації представництва "Нафтогаз України" у Федеративній Республіці Німеччина, передбачених законодавством України та законодавством ФРН", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що німецький офіс у Мюнхені НАК "Нафтогаз України" відкрив у березні 2018 року. Повідомляється, що він також представляв інтереси компанії в Австрії та Швейцарії.
- Кабмін 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади очільника Нафтогазу. Замість нього призначено Олексія Чернишова.
- Посадові особи НАК "Нафтогаз України" від 11 листопада зобов'язані подавати декларації про доходи.
- У жовтні очільник уряду Денис Шмигаль раніше казав, що у сховищах України зберігається 14,2 млрд кубів газу, яких достатньо, щоб стабільно пережити зиму.
- Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що 17 листопада, окупанти здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури на сході України, кілька об'єктів зруйновано.
- Вже наприкінці листопада стало відомо, що Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму, надавши 195 мільйонів доларів.
- 28 листопада голова Нафтогазу повідомив, що близько 99% домівок, дитсадочків, шкіл та медзакладів забезпечені опаленням. Загалом 99,7% українських котелень розпочали роботу.
- Голова правління НАК Нафтогаз-Україна Олексій Чернишев звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для проходження зими, запросивши можливість постачання додаткового газу.
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