Кабмін підтримав закриття офісу Нафтогазу в Німеччині

Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну №1062-р.

"Правлінню акціонерного товариства "НАК "Нафтогаз України" забезпечити здійснення заходів щодо ліквідації представництва "Нафтогаз України" у Федеративній Республіці Німеччина, передбачених законодавством України та законодавством ФРН", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що німецький офіс у Мюнхені НАК "Нафтогаз України" відкрив у березні 2018 року. Повідомляється, що він також представляв інтереси компанії в Австрії та Швейцарії.

Кабмін 1 листопада звільнив Юрія Вітренка з посади очільника Нафтогазу. Замість нього призначено Олексія Чернишова.

Посадові особи НАК "Нафтогаз України" від 11 листопада зобов'язані подавати декларації про доходи.

У жовтні очільник уряду Денис Шмигаль раніше казав, що у сховищах України зберігається 14,2 млрд кубів газу, яких достатньо, щоб стабільно пережити зиму.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов підтвердив, що 17 листопада, окупанти здійснили масований обстріл газовидобувної інфраструктури на сході України, кілька об'єктів зруйновано.

Вже наприкінці листопада стало відомо, що Норвегія допоможе Україні закупити газ на зиму, надавши 195 мільйонів доларів.

28 листопада голова Нафтогазу повідомив, що близько 99% домівок, дитсадочків, шкіл та медзакладів забезпечені опаленням. Загалом 99,7% українських котелень розпочали роботу.

Голова правління НАК Нафтогаз-Україна Олексій Чернишев звернувся до Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для проходження зими, запросивши можливість постачання додаткового газу.

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