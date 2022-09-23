Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

До суду скерували обвинувальні акти щодо 10 військових 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35 загальновійськової армії за жорстоке поводження із цивільними й інші порушення законів і звичаїв війни.

Під час окупації Бучі протягом березня 2022 року загарбники тримали в заручниках мирних мешканців, котрі не воювали й не мали зброї. Росіяни не давали людям їсти й пити. Також мешканців Бучі позбавляли можливості вільно пересуватися, очі зав'язували липкою стрічкою та ганчірками, а руки - пластиковими хомутами. Також людям погрожували вбивством, у їхній бік цілеспрямовано стріляли.

Щоб отримати інформацію про розташування ЗСУ й тероборони або безпричинно містян били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг і грудній клітині. У них крали особисті речі та побутову техніку.

29 липня чотирьом військовим РФ повідомили про підозру в катуванні мешканців Бучі.

8 серпня стало відомо, що в Бучанській громаді за час повномасштабної війни загинуло щонайменше 458 людей, 419 з них - убиті.

16 серпня 8 мародерам з російської армії повідомили про підозру за те, що ті виносили з домівок комп’ютерну та побутову техніку, прикраси, одяг і їжу в Бучі.

29 серпня СБУ ідентифікувала командира російського спецзагону "Ахмат", який убив п’ятьох цивільних у Бучі.

3 вересня Офіс генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо генерал-полковника ЗС РФ, який у командував операцією із захоплення Києва та звірствами росіян у Бучі, Ірпені та селах Київщини

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