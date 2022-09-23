Катували, грабували й погрожували вбивством мешканцям Бучі: до суду скерували обвинувальні акти щодо 10 окупантів
До суду скерували обвинувальні акти щодо 10 росіян, які били, утримували без води та їжі, грабували жителів Бучі та погрожували їм убивством
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
До суду скерували обвинувальні акти щодо 10 військових 64 окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ ЗС РФ у складі 35 загальновійськової армії за жорстоке поводження із цивільними й інші порушення законів і звичаїв війни.
Під час окупації Бучі протягом березня 2022 року загарбники тримали в заручниках мирних мешканців, котрі не воювали й не мали зброї. Росіяни не давали людям їсти й пити. Також мешканців Бучі позбавляли можливості вільно пересуватися, очі зав'язували липкою стрічкою та ганчірками, а руки - пластиковими хомутами. Також людям погрожували вбивством, у їхній бік цілеспрямовано стріляли.
Щоб отримати інформацію про розташування ЗСУ й тероборони або безпричинно містян били кулаками по тілу, а також прикладом зброї по ногах, пальцях ніг і грудній клітині. У них крали особисті речі та побутову техніку.
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