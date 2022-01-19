Казахстан достроково скасував надзвичайний стан

Про це повідомив речник президента Казахстану Берік Уалі.



"Президентом було достроково скасовано надзвичайний стан в решті регіонів. Так, вся країна повертається до нормального життя. Скасовуються запроваджені на період НС комендантська година та інші тимчасові обмеження", - написав він.



Казінформ зазначає, що аеропорт Алмати працює у штатному режимі, однак доступ на його територію автотранспортом тимчасово обмежений.



У звичайному режимі їздитимуть автобуси - від 06:00 до 23:00, а також працюватиме метрополітен - від 06:00 до 00:00.

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