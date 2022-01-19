Казахстан достроково скасував надзвичайний стан
19 січня в Нур-Султані, Алмати, Алматинській, Атирауській, Жамбилській, Кизилординській і Мангістауській областях припинився режим надзвичайного стану
Про це повідомив речник президента Казахстану Берік Уалі.
"Президентом було достроково скасовано надзвичайний стан в решті регіонів. Так, вся країна повертається до нормального життя. Скасовуються запроваджені на період НС комендантська година та інші тимчасові обмеження", - написав він.
Казінформ зазначає, що аеропорт Алмати працює у штатному режимі, однак доступ на його територію автотранспортом тимчасово обмежений.
У звичайному режимі їздитимуть автобуси - від 06:00 до 23:00, а також працюватиме метрополітен - від 06:00 до 00:00.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
- Президент Казахстану Токаєв звернувся до очільників держав ОДКБ по допомогу. Рада ОДКБ ухвалила рішення відправити миротворців до Казахстану.
- Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомоги у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.
- 11 січня президент Токаєв оголосив про завершення основної місії ОДКБ та виведення із країни "миротворців" з 13 січня. Міністр оброни РФ Шойгу заявив, що колективні миротворчі сили ОДКБ завершать свою місію в Казахстані після повної стабілізації ситуації в цій державі.
- 19 січня РФ заявила про виведення "миротворців" ОДКБ з Казахстану.
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