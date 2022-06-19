Казахстан є однією з цілей для Путіна, - полковник Костенко
Народний депутат та полковник ЗСУ Роман Костенко вважає, що Путін може розпочати військове вторгнення в Казахстан
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я думаю, що Казахстан також знаходиться під загрозою. Прийде певний час і Путін може розпочати війну проти Казахстану. Він же і говорить про імперію. Частина Казахстану свого часу входили до складу Російської імперії. І Путін може будь-якої миті заявити претензії на Північ Казахстану. В Казахстані це розуміють", - пояснив Костенко.
Костенко додав, що після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
попросив Путіна ввести контингент військ ОДКБ для придушення протестів в січні цього року, загроза анексії частини Казахстану тільки зросла.
"Після того, як в Казахстані попросили ввести війська ОДКБ у січні цього року, загроза анексії для Казахстану тільки зросла. Тепер мало того, що росіяни вважають казахів другосортним народом, як і всі сусідні, так в кремлі вважають, що мають право будь-якої миті ввести війська до Казахстану. Вони вважають, що мають право ввести війська в будь-яку країну, щоб рятувати принижених російськомовних людей", - додав Костенко.
- 17 червня під час сесії з Володимиром Путіним Токаєв публічно заявив зі сцени ПМЕФ про неприпустимість визнання його країною "ДНР/ЛНР".
- При цьому Токаєв на форумі офіційно зустрічався як з Путіним, так і з керівниками Татарстану і Башкортостану Рустамом Мінніхановим та Радієм Хабіровим.
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