Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я думаю, що Казахстан також знаходиться під загрозою. Прийде певний час і Путін може розпочати війну проти Казахстану. Він же і говорить про імперію. Частина Казахстану свого часу входили до складу Російської імперії. І Путін може будь-якої миті заявити претензії на Північ Казахстану. В Казахстані це розуміють", - пояснив Костенко.

Костенко додав, що після того, як президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

попросив Путіна ввести контингент військ ОДКБ для придушення протестів в січні цього року, загроза анексії частини Казахстану тільки зросла.

"Після того, як в Казахстані попросили ввести війська ОДКБ у січні цього року, загроза анексії для Казахстану тільки зросла. Тепер мало того, що росіяни вважають казахів другосортним народом, як і всі сусідні, так в кремлі вважають, що мають право будь-якої миті ввести війська до Казахстану. Вони вважають, що мають право ввести війська в будь-яку країну, щоб рятувати принижених російськомовних людей", - додав Костенко.

17 червня під час сесії з Володимиром Путіним Токаєв публічно заявив зі сцени ПМЕФ про неприпустимість визнання його країною "ДНР/ЛНР".

При цьому Токаєв на форумі офіційно зустрічався як з Путіним, так і з керівниками Татарстану і Башкортостану Рустамом Мінніхановим та Радієм Хабіровим.

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