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Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз на тлі протестів

6 січня, 2022 четвер
14:09
Світ Автогаз

Уряд Казахстану на 180 днів запровадив державне регулювання цін на бензин, дизпаливо та скраплений газ

Про це йдеться на сайті прем'єр-міністра Казахстану Аскара Маміна.

"Встановлено граничні ціни на 180 днів на роздрібну реалізацію скрапленого нафтового газу для заправки автотранспорту на АЗС на території Казахстану", - йдеться у заяві.

Відтак, ціни в різних регіонах на скраплений газ коливатимуться від 50 до 75 тенге за літр.

Такі граничні ціни на роздрібну реалізацію бензину встановлено з урахуванням податку на додану вартість: марка АІ-80 – 89 тенге за літр, марки АІ-92 та АІ-93 – 182 тенге за літр, марка АІ-95 – 215 тенге за літр.

Граничні ціни на роздрібну реалізацію дизельного пального (літнє, міжсезонне) з урахуванням ПДВ встановили залежно від регіону: від 230 до 260 тенге за літр.

  • Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. 
  • 4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.
  • На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
  • 5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.
  • МОЗ Казахстану повідомило, що внаслідок протестів у країні постраждали понад тисячу людей.
  • Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан.
  • 6 січня Рада колективної безпеки ОДКБ заявила, що російські військові почали виконувати "поставлені завдання" у Казахстані.
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