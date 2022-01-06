Казахстан увів держрегулювання цін на автогаз на тлі протестів

Про це йдеться на сайті прем'єр-міністра Казахстану Аскара Маміна.



"Встановлено граничні ціни на 180 днів на роздрібну реалізацію скрапленого нафтового газу для заправки автотранспорту на АЗС на території Казахстану", - йдеться у заяві.



Відтак, ціни в різних регіонах на скраплений газ коливатимуться від 50 до 75 тенге за літр.



Такі граничні ціни на роздрібну реалізацію бензину встановлено з урахуванням податку на додану вартість: марка АІ-80 – 89 тенге за літр, марки АІ-92 та АІ-93 – 182 тенге за літр, марка АІ-95 – 215 тенге за літр.



Граничні ціни на роздрібну реалізацію дизельного пального (літнє, міжсезонне) з урахуванням ПДВ встановили залежно від регіону: від 230 до 260 тенге за літр.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі.

4 січня казахські силовики почали застосовувати проти протестувальників сльозогінний газ та шумові гранати. Внаслідок нічних заворушень у Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримали понад 200 осіб.

На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

5 січня на всій території Казахстану ввели режим надзвичайного стану.

МОЗ Казахстану повідомило, що внаслідок протестів у країні постраждали понад тисячу людей.

Рада колективної безпеки ОДКБ ухвалила рішення направити колективні миротворчі сили ОДКБ в Казахстан.

6 січня Рада колективної безпеки ОДКБ заявила, що російські військові почали виконувати "поставлені завдання" у Казахстані.