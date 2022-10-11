Казахстан збирається евакуювати посольство з Києва

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ країни Айбек Смадіяров, пише informburo.kz.

"Зараз посольство працює. Питання не в його закритті, а в евакуації співробітників. Найближчими днями це питання буде вирішене, евакуація, швидше за все, буде завершена", –сказав офіційний представник МЗС.

Йому було важко назвати кількість казахстанців, які зараз перебувають в Україні.

"Ми перевіряємо інформацію про те, скільки наших громадян перебуває в Україні, адже через останні події цифри відрізняються. При першій евакуації багато хто виїхав. Можливо, хтось повернувся", – сказав Айбек Смадіяров.