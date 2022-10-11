Казахстан збирається евакуювати посольство з Києва
Казахстан збирається евакуювати співробітників посольство з Києва найближчими днями, але про закриття дипломатичної місії в Україні не йдеться
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ країни Айбек Смадіяров, пише informburo.kz.
"Зараз посольство працює. Питання не в його закритті, а в евакуації співробітників. Найближчими днями це питання буде вирішене, евакуація, швидше за все, буде завершена", –сказав офіційний представник МЗС.
Йому було важко назвати кількість казахстанців, які зараз перебувають в Україні.
"Ми перевіряємо інформацію про те, скільки наших громадян перебуває в Україні, адже через останні події цифри відрізняються. При першій евакуації багато хто виїхав. Можливо, хтось повернувся", – сказав Айбек Смадіяров.
- Нагадаємо, 10 жовтня окупанти вдарили по Києву, Львову, Дніпру, Тернопільщині, Житомирщині, Хмельниччині та інших регіонах. Станом на 22:00 було відомо про 14 загиблих.
- Своєю чергою головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав схему ракетних ударів РФ по території України.
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