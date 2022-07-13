Хакери намагалися атакувати голову Європейського центробанку з номера Меркель, - Deutsche Welle
Хакери намагалися атакувати голову Європейського центробанку Крістін Лагард та інших високопоставлених політиків
Про це пише Deutsche Welle.
Зазначається, що акаунт Лагард намагалися зламати у месенджері WhatsApp за допомогою номеру мобільного ексканцлерки Німеччини Ангели Меркель.
Відомо, що Лагард, яка дружить із Меркель, отримала SMS-повідомлення начебто від ексканцлерки з пропозицією продовжити спілкування через WhatsApp. Лагард передзвонила Меркель, і виявилося, що та не писала такого повідомлення. Якби хакери отримали код ідентифікації, то змогли б отримати доступ до облікового запису Лагард у месенджері.
Як зловмисники дізналися номер Меркель, поки не відомо.
Окрім Лагард, хакери також намагалися атакувати й інших політиків та представників економічних кіл. Для цього вони використовували вкрадені особисті дані високопоставлених німецьких політиків.
Німецькі правоохоронці розпочали розслідування. Федеральне відомство з охорони конституції і Федеральне управління інформаційної безпеки попередили депутатів Бундестагу про небезпеку і надіслали їм описи методики хакерів.
- 30 червня голова Держспецзв’язку наголосив, що в Україні триває перша масштабна війна у кіберпросторі. Нині нашу країну та США російські хакери атакують найбільше. Лише з 24 лютого РФ здійснила 796 кібератак проти України. Це втричі більше, ніж минулого року, утім їхня якість знижується.
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