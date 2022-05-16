Хакерів РФ підозрюють в атаці на Євробачення-2022
Італійська поліція заявила, що зловмисники намагалися провести DDoS-атаки під час голосування у фіналі Євробачення-2022. Підозрюють, що атаку могли вчинити російська хакерська група Killnet та її філія Legion
Про це повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Італії.
За словами правоохоронців, хакери намагалися проникнути в комп'ютерну мережу конкурсу в день першого півфіналу, 10 травня. Також DDoS-атаки намагалися провести під час фіналу Євробачення в ніч на 15 травня. Фахівцям по боротьбі з комп'ютерними злочинами вдалося перешкодити зловмисникам.
Цьогоріч Росію позбавили можливості брати участь Євробаченні-2022 через збройну агресію в Україні.
- У суботу, 14 травня, в італійському Турині пройшов великий фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022. Переможцем оголошено гурт з України Kalush Orchestra.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на тріумф гурту Kalush Orchestra на Євробаченні-2022. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон також привітав український гурт Kalush Orchestra з перемогою на пісенному конкурсі Євробачення-2022.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що у владі одразу після перемоги на Євробаченні-2022 роздумують, де провести Євробачення-2023. Ткаченко засудив оцінки українського журі під час пісенного конкурсу "Євробачення" та звернувся до жителів Польщі і Литви з поясненнями.
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