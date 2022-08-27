Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерста оборони України у себе в telegram-каналі.

"Таке рішення прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади. Це пов’язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони, спрямованих на дестабілізацію міжнаціональних відносин і завдання шкоди міжнародному іміджу України", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що правоохоронці ретельно перевіряють інформацію, яка стосується можливих загроз для перебування прочан в Україні, задля своєчасного комплексного реагування. Наразі особливу увагу зосереджено на антитерористичній захищеності об’єктів паломництва і маршрутів пересування вірян.

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"Для цього на постійній основі проводяться контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилено контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом тощо", - повідомляє розвідка.

Окрім цього, ГУР закликає утриматися від поїздки в Україну, адже проте попри усі заходи безпеки, РФ може використати приїзд і масове скупчення паломників для влаштування провокацій.

Раніше повідомлялося, що посол в Ізраїлі попередив, що цього року паломники не зможуть приїхати до Умані.

Ізраїль зможе прийняти 100 000 українських євреїв до кінця року.

26 липня Євген Корнійчук повідомив, що через розв'язану Росією війну Україна не може прийняти єврейських паломників на Рош га-Шана.

9 серпня, після збиття російської ракети поблизу Умані, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук попередив, що ракетні удари можуть загрожувати і єврейським паломникам, які традиційно відвідують це місто.

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