Хаві вперше прокоментував можливе призначення тренером "Барселони"
Головний тренер "Аль-Садду" Хаві сподівається, що катарський клуб відпустить його до іспанської "Барселони"
Про це повідомляє Marca.
За словами Хаві, він сподівається, що переговори між "Аль-Саддом" та "Барселоною" завершаться успішно.
"Я дуже позитивна людина, два клуби ведуть переговори. Це питання здорового глузду, і, зрештою, це має бути зроблено. Я схвильований. Обидва клуби знають, де я перебуваю. Я сподіваюся, що це питання незабаром буде вирішено", - сказав Хаві.
41-річний іспанець з 2019 року тренує "Аль-Садд", в якому він завершив кар'єру футболіста. З 1998 до 2015 року півзахисник виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії та чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.
- Нагадаємо, 28 жовтня "Барселона" відправила Рональда Кумана у відставку з посади головного тренера.
- Після цього стало відомо, що "Барселона" має намір призначити новим тренером колишнього гравця клубу Хаві.
- 3 листопада стало відомо, що "Аль-Садд" вимагає від "Барселони" розпочати офіційні переговори з приводу переходу свого головного тренера Хаві та сплатити за нього компенсацію.
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