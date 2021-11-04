Хаві вперше прокоментував можливе призначення тренером "Барселони"

Про це повідомляє Marca.

За словами Хаві, він сподівається, що переговори між "Аль-Саддом" та "Барселоною" завершаться успішно.

"Я дуже позитивна людина, два клуби ведуть переговори. Це питання здорового глузду, і, зрештою, це має бути зроблено. Я схвильований. Обидва клуби знають, де я перебуваю. Я сподіваюся, що це питання незабаром буде вирішено", - сказав Хаві.

41-річний іспанець з 2019 року тренує "Аль-Садд", в якому він завершив кар'єру футболіста. З 1998 до 2015 року півзахисник виступав за "Барселону", з якою став восьмиразовим чемпіоном Іспанії та чотири рази виграв Лігу чемпіонів, а загалом здобув 25 трофеїв.

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