Хочу покінчити з домінуванням Усика, - наступний суперник українця зробив амбітну заяву 

Про це повідомляє iFL TV.

"Я бачив його попередні бої. Просто кидаю йому виклик, не дивлюся на те, з ким він бився раніше. Ніхто з них не схожий на мене. Я бачив бій з Чісорою, і Дерек дуже добре впорався. Це, мабуть, найскладніший бій Усика у професійному боксі. Після того, як я побачив все це, то вирішив прийняти цей виклик. Хочу шокувати світ. Хочу покінчити з домінуванням Усика і почати створювати свою спадщину", - сказав Даніель Дюбуа.

Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Обов'язковим претендентом на титул WBO є інший представник Великої Британії, Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.