Хочу покінчити з домінуванням Усика, - наступний суперник українця зробив амбітну заяву
Обов’язковий претендент на титул WBA у надважкій вазі Даніель Дюбуа поділився амбітними планами на можливий бій з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком
Про це повідомляє iFL TV.
"Я бачив його попередні бої. Просто кидаю йому виклик, не дивлюся на те, з ким він бився раніше. Ніхто з них не схожий на мене. Я бачив бій з Чісорою, і Дерек дуже добре впорався. Це, мабуть, найскладніший бій Усика у професійному боксі. Після того, як я побачив все це, то вирішив прийняти цей виклик. Хочу шокувати світ. Хочу покінчити з домінуванням Усика і почати створювати свою спадщину", - сказав Даніель Дюбуа.
Олександр Усик володіє титулами WBA, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Обов'язковим претендентом на титул WBO є інший представник Великої Британії, Джо Джойс, IBF - хорват Філіп Хрговіч.
- 18 березня команда Усика заявила, що не погодиться на перенесення бою проти Ф'юрі з 29 квітня на іншу дату.
- Після цього Олександр Усик встановив Тайсону Ф'юрі остаточний термін, коли він має визначитися щодо поєдинку.
- 19 березня WBA дала Олександру Усику час до 1 квітня, аби домовитися про бій за звання абсолютного чемпіона світу з Тайсоном Ф'юрі.
- 22 березня стало відомо, що Усик припинив переговори з Ф'юрі та проведе бій з одним з обов'язкових претендентів на свої три титули.
- Красюк оголосив, що Усик після зриву поєдинку з Ф'юрі розпочне переговори з іншим британцем - Даніелем Дюбуа.
- Після цього Олександр Усик повернувся в Україну.
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