Хочу, щоб за 9 місяців в країні був приріст народжуваності, - голкіпер збірної України Бущан
Голкіпер збірної України Георгій Бущан заявив, що мріє, аби перемога у 1/8 фіналу чемпіонату Європи над Швецією сприяла зростанню народжуваності
Про це повідомляє Трибуна.
Таким чином, воротар відповів на запитання, які емоції він переживає після виходу збірної України до чвертьфіналу Євро-2020.
"Хочу, щоб за 9 місяців в країні був приріст народжуваності дітей", - сказав Бущан.
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Він додав, що був впевнений, що українці дотиснуть шведів у овертаймі, але готувався і до серії пенальті.
"Був упевнений, що команда дотисне. Але у мене був секрет - я написав на пляшці список гравців збірної Швеції. Номери і хто куди битиме", - зізнався Бущан.
Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.
- Нагадаємо, 29 червня збірна України перемогла Швецію у 1/8 фіналу чемпіонату Європи.
- Найкращим гравцем матчу між Україною та Швецією було визнано півзахисника нашої збірної Олександра Зінченка.
- Пізніше з'ясувалося, що форвард збірної України Артем Довбик забив найпізніший переможний гол в історії чемпіонатів Європи та відібрав рекорд у легендарного француза Мішеля Платіні.
- Також стало відомо, що травмований у матчі проти Швеції форвард збірної України Артем Бесєдін більше не зіграє на турнірі.
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