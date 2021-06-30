Хочу, щоб за 9 місяців в країні був приріст народжуваності, - голкіпер збірної України Бущан

Про це повідомляє Трибуна.

Таким чином, воротар відповів на запитання, які емоції він переживає після виходу збірної України до чвертьфіналу Євро-2020.

"Хочу, щоб за 9 місяців в країні був приріст народжуваності дітей", - сказав Бущан.

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Він додав, що був впевнений, що українці дотиснуть шведів у овертаймі, але готувався і до серії пенальті.

"Був упевнений, що команда дотисне. Але у мене був секрет - я написав на пляшці список гравців збірної Швеції. Номери і хто куди битиме", - зізнався Бущан.

Україна перемогла Швецію у овертаймі - 2:1 та вперше потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи. За вихід до півфіналу команда Андрія Шевченка у суботу, 3 липня, у Римі посперечається з Англією.

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