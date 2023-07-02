Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Стало відомо, що замість 7 рейсів на тиждень "Азимут" виконуватиме 14 – по два рейси на день.

"Наразі рейси виконуються щоранку, а з 5 липня в розкладі з'явиться рейс із вильотом у вечірній час", – ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

Також 3 рейси на тиждень на маршрут Тбілісі-Москва-Тбілісі додає Georgian Airways, яка з травня виконує щоденні рейси в Росію.

Авіакомпанія не повідомляла про це в соцмережах, проте на сайті почала продавати квитки на додаткові рейси, що виконуватимуться щопонеділка, щочетверга та щонеділі.

Таким чином, частота польотів між Москвою і Тбілісі збільшується до 24 рейсів на тиждень.