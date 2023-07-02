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Кількість польотів між Москвою і Тбілісі зростає до 24 рейсів на тиждень

2 липня, 2023 неділя
16:05
Світ Georgian Airways

Російська авіакомпанія "Азимут" і грузинська Georgian Airways збільшують частоту польотів між Москвою і Тбілісі

Про це повідомляє Ехо Кавказу.

Стало відомо, що замість 7 рейсів на тиждень "Азимут" виконуватиме 14 – по два рейси на день.

"Наразі рейси виконуються щоранку, а з 5 липня в розкладі з'явиться рейс із вильотом у вечірній час", – ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті компанії.

Також 3 рейси на тиждень на маршрут Тбілісі-Москва-Тбілісі додає Georgian Airways, яка з травня виконує щоденні рейси в Росію.

Авіакомпанія не повідомляла про це в соцмережах, проте на сайті почала продавати квитки на додаткові рейси, що виконуватимуться щопонеділка, щочетверга та щонеділі.

Таким чином, частота польотів між Москвою і Тбілісі збільшується до 24 рейсів на тиждень.

  • Нагадаємо, 11 травня стало відомо, що президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого візовий режим для громадян Грузії припинить діяти з 15 травня 2023 року. Між країнами також відновлять авіаперевезення. ЄС закликав Грузію не пускати російські літаки на свою територію.
  • 15 травня Грузія дозволила першій російській авіакомпанії здійснювати рейси до країни. Наступного дня дозвіл на регулярні рейси у Москву отримала грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
  • 20 травня стало відомо, що президентка Грузії Саломе Зурабішвілі оголосила бойкот авіакомпанії Georgian Airways, яка почала здійснювати прямі рейси до Москви.
  • 21 травня авіакомпанія Georgian Airways оголосила президентку Грузії Саломе Зурабішвілі, яка напередодні закликала до бойкоту перевізника через польоти у РФ, персоною нон ґрата на своїх літаках.
Росія
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