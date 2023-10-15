Кількість загиблих у Газі зросла до 2330, а в Ізраїлі - до 1300, - CNN

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що у результаті ізраїльських повітряних ударів загинуло щонайменше 2329 людей, ще понад 9 тисяч зазнали поранень.

За даними ООН, понад 400 000 людей стали переселенцями.

Натомість за даними ізраїльської влади, бойовики ХАМАС вбили понад 1300 людей, у тому числі мирних жителів і солдатів. Також терористи взяли у заручники до 150 ізраїльтян.