Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське інформаційне агентство KCNA.

Північнокорейський лідер зазначив, що проведені навчання довели здатність Північної Кореї протистояти "актуальній війні".

Саме перед цим військові Південної Кореї повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності у бік Жовтого моря. На опублікованих північнокорейським інформаційним агентством KCNA фотографіях видно, що щонайменше 6 ракет було запущено одночасно.

При цьому в KCNA сказали, що підрозділ, підготовлений для "ударних місій", зробив "потужний залп по намічених водах" і продемонстрував свою здатність "протидіяти актуальній війні".

Також зазначається, що Кім Чен Ин наголошував, що вогневі штурмові підрозділи повинні бути строго підготовлені для найбільшої досконалості при виконанні двох стратегічних завдань.

"Тобто, по-перше, для стримування війни, а по-друге, для захоплення ініціативи у війні шляхом неухильного посилення різних імітаційних навчань для "справжньої війни", - йдеться в повідомленні.