Кім Чен Ин наказав військовим посилити навчання для стримування та реагування на "справжню війну"
Лідер КНДР Кім Чен Ин після спостереження за вогневими штурмовими навчаннями наказав військовим посилити навчання для "справжньої війни" та реагування на неї, якщо це необхідно
Про це повідомляє Reuters із посиланням на північнокорейське інформаційне агентство KCNA.
Північнокорейський лідер зазначив, що проведені навчання довели здатність Північної Кореї протистояти "актуальній війні".
Саме перед цим військові Південної Кореї повідомляли, що КНДР запустила балістичну ракету малої дальності у бік Жовтого моря. На опублікованих північнокорейським інформаційним агентством KCNA фотографіях видно, що щонайменше 6 ракет було запущено одночасно.
При цьому в KCNA сказали, що підрозділ, підготовлений для "ударних місій", зробив "потужний залп по намічених водах" і продемонстрував свою здатність "протидіяти актуальній війні".
Також зазначається, що Кім Чен Ин наголошував, що вогневі штурмові підрозділи повинні бути строго підготовлені для найбільшої досконалості при виконанні двох стратегічних завдань.
"Тобто, по-перше, для стримування війни, а по-друге, для захоплення ініціативи у війні шляхом неухильного посилення різних імітаційних навчань для "справжньої війни", - йдеться в повідомленні.
- 18 лютого Північна Корея пригрозила "безпрецедентними і рішучими відповідями", якщо США та Південна Корея продовжать заплановані військові навчання. Пізніше повідомлялося, що 18 лютого, КНДР також запустила в бік Японського моря балістичну ракету великої дальності.
- Згодом влада Північної Кореї підтвердила випробування міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-15: за її словами, це показало здатність КНДР завдати "непереборну ядерну контратаку".
- Вже 20 лютого Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря.
- 7 березня сестра лідера КНДР та заступник директора Відділу пропаганди та агітації Центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йо Чжон пригрозила Сполученим Штатам війною, якщо американці зіб'ють північнокорейську ракету над Тихим океаном.
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