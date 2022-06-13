Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Коли раніше я говорив про те, що Росія розпадеться, то я виходив з того, що ситуація залишається мирною. Росія хоч і дика країна, однак там повинні розуміти, що означає війна. Але скажу відверто, я помилявся. Я не міг передбачити, що Росія може піти на широкомасштабну війну проти України. Я посилався на військових експертів, які в один голос говорили, що такими силами та підготовкою не можна вступати у війну, а тим паче захопити Україну. Зайти можна, а от вийти - ні", - пояснив Огризко.

Огризко додав, що війну проти України, яку розпочав Путін, означатиме крах для Російської Федерації.

"Путін, а точніше путінський режим, живим з України не вийде. Цей процес, який мав би закінчитись десь через 20 років, закінчиться після війни. Економіка Росії навіть в мирний час вже нікого не цікавить. А під час війни та санкцій, які вже починають діяти тим паче. Зараз російська економіка вже потріскує, а тріщати вона почне десь в кінці осені. Тому, якщо ситуація не змінюватиметься кардинально, то Росії залишилось існувати зовсім недовго. Тим більше, що після падіння путінського режиму заграють такі сили, які ми з вами й уявити не можемо", - додав Огризко.

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