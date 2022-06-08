Про це пише Die Zeit.

Зазначається, що таку заяву Олаф Шольц зробив під час візиту до Литви 7 червня.

Так Шольц сказав, що його телефонні розмови з очільником Кремля важливі тим, щоб Путін знову і знову чітко розумів: його стратегія нападу на Україну – зокрема анексія території – не спрацює.

Німецький канцлер знову наголосив, що РФ не повинна перемогти у війні з Україною, тож Путіну важливо говорити, що ані Україна, ані її союзники не приймуть "примусовий мир".

Die Zeit нагадує, що за останні кілька тижнів критики звинуватили канцлера в пошуку зближення з президентом Росії під час кількох переговорів з Путіним. "Безглуздими" назвали ці дзвінки представники країн Балтії, зокрема прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Прем’єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш був більш зрозумілим, ніж Шольц, зауважує видання. "Наша мета зрозуміла, – сказав Каріньш: "Росія має програти цю війну, а Україна – виграти". Як і президент Литви Гітанас Науседа, він розкритикував зауваження Макрона: "Ми будемо принижувати Росію в дусі Макрона, як у військовому, так і в економічному плані", - сказав Каріньш. "Росія принизила себе в цій війні", - додав Науседа. Говорячи про переговори з Путіним, він сказав, що мати справу з диктатором дуже складно.

У Литві Шольц має намір відвідати німецький контингент НАТО.

7 червня в Афінах висловили обурення неповороткістю Німеччини у справі військової допомоги Україні.

3 червня спікер українського парламенту Руслан Стефанчук зустрівся з Шольцем і запросив його в Україну.

29 травня військовий експерт Сергій Згурець у коментарі Еспресо зауважив, що Німеччина має великий військово-промисловий комплекс, але гальмує надання допомоги Україні.

21 травня уряд Німеччини повідомив, що не планує надавати Україні БМП Marder у рамках військової допомоги.

Президент Анджей Дуда повідомив, що ФРН не дотримала слова стосовно передачі Польщі танків та що він "дуже розчарований цим".

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