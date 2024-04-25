Болдвін втрапив у скандал із блогеркою, яка вимагала від нього сказати "Свободу Палестині"

Про це пише Entertainment Weekly.

Американська YouTube-блогерка, відома провокативними перформансами, інтервʼю та акціями, які вона публікує на своєму каналі Crackhead Barney & Friends, поширила в соцмережі Х відео суперечки з американським актором Алеком Болдвіном. У ролику, який наразі набрав 13,5 млн переглядів, вона вимагає від актора сказати "Свободу Палестині" та питає, чому він не сидить у вʼязниці за вбивство української операторки Галини Гатчінс, яке сталося на знімальному майданчику фільму "Іржа". Нагадаємо, що Болдвін наразі не визнаний винним, розслідування і суд тривають з кінця 2022 року. Судове засідання розпочнеться 9 липня.

"Білий диявол Алек Болдвін напав на мене, поки я намагалася взяти каву", - підписала блогерка відео.

Утім у ролику видно, що саме Crackhead Barney підходить до актора, який розмовляє телефоном та чекає на каву в кафе Maman у Нью-Йорку. Знімаючи Болдвіна на телефон, блогерка питає його: "Алеку, чи могли би ви хоча б один раз сказати "Свободу Палестині"?"

Актор у відповідь промовчав і не відреагував на Crackhead Barney. Тоді вона продовжила, згадавши трагічний інцидент на зйомках "Іржі" та заявила: "Чому ви вбили цю жінку? Ви вбили цю жінку і не отримали тюремного терміну".

Болдвін, демонстративно ігноруючи блогерку, підійшов до дверей кафе і, відкривши їх, попросив її залишити приміщення. Crackhead Barney не припиняла спроб домогтися від актора слів на підтримку Палестини.

"Лише один раз, і я дам вам спокій. Я дам вам спокій, клянуся. Просто скажіть "Свободу Палестині" один раз", – повторила жінка, знімаючи актора.

Болдвін попросив персонал закладу викликати поліцію. Коли Crackhead Barney не припинила свої вимоги, він вибив камеру з рук жінки.

У коментарях до відео зазначили, що Crackhead Barney не "намагалася взяти каву", як вона заявила у підписі. Натомість вона сама переслідувала Болдвіна і відмовлялася покинути заклад, коли про це просив персонал.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.

19 січня 2024 року Болдвіну було знову висунуто звинувачення після того, як місцева прокуратура заявила, що в результаті судово-медичної експертизи виявлено "додаткові факти" щодо зброї, використаної під час стрілянини, в результаті якої також був поранений режисер Джоел Соуза.

Болдвін не визнає себе винним і стверджував, що він не натискав на курок пістолета Colt.45, а лише відтягнув курок. Але додаткова експертиза засвідчила, що постріл міг статися лише при натисканні на спусковий гачок.

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться 9 липня.