Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Болдвін втрапив у скандал із блогеркою, яка вимагала від нього сказати "Свободу Палестині"

Болдвін втрапив у скандал із блогеркою, яка вимагала від нього сказати "Свободу Палестині"

25 квітня, 2024 четвер
14:03
Кіно Алек Болдвін

Американська блогерка, відома як Crackhead Barney, у кафе накинулася на актора Алека Болдвіна з провокативними заявами про вбивство українки Гатчінс та вимагала підтримати Палестину

Про це пише Entertainment Weekly.

Американська YouTube-блогерка, відома провокативними перформансами, інтервʼю та акціями, які вона публікує на своєму каналі Crackhead Barney & Friends, поширила в соцмережі Х відео суперечки з американським актором Алеком Болдвіном. У ролику, який наразі набрав 13,5 млн переглядів, вона вимагає від актора сказати "Свободу Палестині" та питає, чому він не сидить у вʼязниці за вбивство української операторки Галини Гатчінс, яке сталося на знімальному майданчику фільму "Іржа". Нагадаємо, що Болдвін наразі не визнаний винним, розслідування і суд тривають з кінця 2022 року. Судове засідання розпочнеться 9 липня.

"Білий диявол Алек Болдвін напав на мене, поки я намагалася взяти каву", - підписала блогерка відео.

Утім у ролику видно, що саме Crackhead Barney підходить до актора, який розмовляє телефоном та чекає на каву в кафе Maman у Нью-Йорку. Знімаючи Болдвіна на телефон, блогерка питає його: "Алеку, чи могли би ви хоча б один раз сказати "Свободу Палестині"?"

Актор у відповідь промовчав і не відреагував на Crackhead Barney. Тоді вона продовжила, згадавши трагічний інцидент на зйомках "Іржі" та заявила: "Чому ви вбили цю жінку? Ви вбили цю жінку і не отримали тюремного терміну".

Болдвін, демонстративно ігноруючи блогерку, підійшов до дверей кафе і, відкривши їх, попросив її залишити приміщення. Crackhead Barney не припиняла спроб домогтися від актора слів на підтримку Палестини.

"Лише один раз, і я дам вам спокій. Я дам вам спокій, клянуся. Просто скажіть "Свободу Палестині" один раз", – повторила жінка, знімаючи актора.

Болдвін попросив персонал закладу викликати поліцію. Коли Crackhead Barney не припинила свої вимоги, він вибив камеру з рук жінки.

У коментарях до відео зазначили, що Crackhead Barney не "намагалася взяти каву", як вона заявила у підписі. Натомість вона сама переслідувала Болдвіна і відмовлялася покинути заклад, коли про це просив персонал.

Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс

У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.

У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.

Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.

21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.

19 січня 2024 року Болдвіну було знову висунуто звинувачення після того, як місцева прокуратура заявила, що в результаті судово-медичної експертизи виявлено "додаткові факти" щодо зброї, використаної під час стрілянини, в результаті якої також був поранений режисер Джоел Соуза.

Болдвін не визнає себе винним і стверджував, що він не натискав на курок пістолета Colt.45, а лише відтягнув курок. Але додаткова експертиза засвідчила, що постріл міг статися лише при натисканні на спусковий гачок.

Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться 9 липня.

Теги:
Культура
Палестина
скандал
США
Читайте також:
На фото: Арнольд Шварценеґґер та Сильвестр Сталлоне
22 квітня, 2024 понедiлок
Шварценеґґер зізнався, що навмисно підштовхнув Сталлоне знятися у найгіршому фільмі в його карʼєрі
ID-картка, паспорт
25 квітня, 2024 четвер
У МЗС прокоментували постанову уряду про те, що чоловіки призовного віку зможуть отримати паспорти лише в межах України
в Одесі затримали агента ФСБ
24 квітня, 2024 середа
Наводив ракети на будівлі СБУ та прокуратури, щоб помститися за судимість: в Одесі затримали агента ФСБ
Київ
+19°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.44
    Купівля 39.44
    Продаж 39.92
  • EUR
    Купівля 42.2
    Продаж 42.95
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
25 квітня
15:26
кадр з фільму "Ти мене любиш?"
Вийшов трейлер українського фільму "Ти мене любиш?" режисерки Тоні Ноябрьової
15:23
Оновлено
Богдан Львов
Апеляційний суд розглядає оскарження ВСУ про поновлення судді Львова на посаді
15:16
Вибух
Росіяни вдарили КАБами по інфраструктурі Сум
15:12
Шахтарська каска
Окупанти взялися за "ревізію" останніх 33 шахт Донбасу, - Спротив
15:09
На фото: "Портрет фройляйн Лізер" Густава Клімта
Незавершену картину Клімта, яку 100 років вважали втраченою, продали на аукціоні за 30 млн євро
14:56
Верховна Рада
Рада не підтримала законопроєкт про накопичувальну пенсію: документ відправили на доопрацювання
14:45
Венеція, Італія
Щоб зменшити шкоду від туристів: Венеція вводить податок на одноденне відвідування міста
14:42
СБУ затримала "крота" ФСБ, який коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів
Коригував ракетні удари по Харківщині та хотів втекти на позиції окупантів: СБУ затримала агента ФСБ
14:37
НБУ
Правління НБУ ухвалило рішення знизити облікову ставку до 13,5%
14:35
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:28
у Парижі обвалилися лопаті вітряка кабаре "Мулен Руж"
Вперше з 1889 року: у Парижі обвалилися лопаті вітряка кабаре "Мулен Руж"
14:18
на фото затримання 9 пособників окупантів на Херсонщині
Входили до "виборчкому" РФ на Херсонщині: СБУ затримала 9 пособників окупантів
14:14
OPINION
Ксенія Семенова
Яким стане реорганізований НАУ
14:00
OPINION
Ольга Лень
Дипломати vs ухилянти: Паспорт для багатьох — інструмент для шари
13:57
Лаурінас Кащюнас
Литва може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, - міністр оборони Кащюнас
13:57
Оновлено
Загинули двоє військових: ДБР розслідує вибух у Миколаєві
13:37
Рада ухвалила законопроєкт про регулювання зайнятості домашніх працівників
13:34
Оновлено
у Омську горять нафтопродукти
У російському Омську горіли три ємності з нафтопродуктами
13:25
посол Королівства Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен
"Не лише літаки й пілоти": посол Данії про обіцяний пакет із F-16, який Україна має отримати влітку
13:19
Ексклюзив
Мобілізація людей з інвалідністю
Правозахисниця роз'яснила процедуру отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок бойових дій
13:16
Олександр Лукашенко
Лукашенко назвав основним реальним ризиком для Білорусі "гарячу точку в Україні"
13:08
Херсон
Подружжя агентів ФСБ отримало 15 років тюрми за наведення ракет РФ на лікарню в Херсоні
13:08
військовий квиток, мобілізація
Українці за кордоном зможуть оновити військово-облікові дані в консульських установах: подробиці
12:55
Адмірал Тоні Радакін
Україна зможе збільшити кількість дальніх атак по території Росії, - голова ЗС Британії
12:52
На фото: Артем Пивоваров та Klavdia Petrivna
Вийшов перший спільний кліп Артема Пивоварова та Klavdia Petrivna "Барабан"
12:50
Інфографіка
військовий квиток, мобілізація
Соціологи з'ясували, в якому регіоні України найбільш поширене прагнення уникнути мобілізації
12:48
Росія продовжує продукувати фейки
"Конгрес США прирік 500 тис. українців на смерть або важкі поранення": добірка фейків у світі за 25 квітня
12:39
Напад РФ на будь-яку країну НАТО призведе до неминучої поразки Кремля, - Сікорський
12:30
TikTok
"Війна закінчиться 18 травня": у Центрі стратегічних комунікацій спростували нове "передбачення" з TikTok
12:30
Субантарктичний пінгвін
У Всесвітній день пінгвінів українські полярники показали птахів, які гніздують біля станції "Академік Вернадський"
12:10
руйнування
Виплати за програмою єВідновлення погодили для понад 65 тис. українців
12:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 25 квітня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
12:02
OPINION
Володимир В'ятрович
Консульські репресії: від цього виграє тільки Росія
12:01
Новини компаній
на фото Якоб Ааруп-Андерсен і Володимир Зеленський
СЕО Carlsberg Group Якоб Ааруп-Андерсен зустрівся з президентом України
12:00
Огляд
Православна церква України
Чи можна жінкам ходити в храм у штанях та без хустки: що насправді прописано в Святому Письмі. Пояснення від ПЦУ
11:48
На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"
Український фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна вийде в прокат у Польщі
11:40
електроенергія
Україна четвертий день поспіль залучає аварійну допомогу з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 25 квітня
11:37
Ексклюзив
Росіяни втратили спокій у Криму: військовий експерт Селезньов про наявність ATACMS у ЗСУ
11:31
Ілля Вітюк
НАБУ перевіряє дані про елітну нерухомість голови департаменту кібербезпеки СБУ Вітюка
11:23
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україна досі не виробила плану перемоги, а Лондон продовжує фінансувати Кремль через купівлю нафти. Акценти світових ЗМІ 25 квітня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV