"Дедпул і Росомаха" встановив рекорд за кількістю проданих квитків до виходу в прокат
Гендиректор американської мережі кінотеатрів AMC Адам Арон повідомив, що передпродаж квитків на фільм "Дедпул і Росомаха" перевищив продажі на будь-яку іншу стрічку з рейтингом R
Про це пише Market Watch.
У США стартував попередній продаж квитків на новий супергеройський фільм Marvel, який вийде в кіно 25 липня. Як повідомив генеральний директор мережі кінотеатрів AMC Entertainment Holdings Inc. Адам Арон, у перший день "Дедпул і Росомаха" встановив рекорд.
"Багато великих фільмів вийдуть на екрани в травні, червні та липні. Зокрема і "Дедпул і Росомаха" з Раяном Рейнольдсом і Г'ю Джекманом у головних ролях. Премʼєра відбудеться 25 липня. Близько 200 тис. шанувальників кіно вже купили квитки в AMC. Це більше, ніж продажі квитків на будь-який інший фільм із рейтингом R у перший день", - зазначив Арон.
Голлівудські страйки помітно вплинули на продажі квитків у кінотеатри в першому кварталі року, однак, голова AMC сподівається, що касові збори відновляться. На початку травня він зауважив, що перелік фільмів у 2024 році, у 2025 році та в першій половині 2026 року "багато обіцяє".
Арон очікує "сильнішого, здоровішого та висхідного" касового збору влітку завдяки виходу в прокат фільму "Дедпул і Росомаха", а також майбутнім стрічкам "Нікчемний я 4" та "Твістери".
Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.
Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили, вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелось багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.
Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel.
"Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R - Restricted - підлітки до 17 років допускаються до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника.
Продюсер і виконавець однієї з головних ролей у фільмі "Дедпул і Росомаха" Раян Рейнольдс прокоментував чутки про те, що в стрічці знялася попзірка Тейлор Свіфт.
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