"Дедпул і Росомаха" встановив рекорд за кількістю проданих квитків до виходу в прокат

Про це пише Market Watch.

У США стартував попередній продаж квитків на новий супергеройський фільм Marvel, який вийде в кіно 25 липня. Як повідомив генеральний директор мережі кінотеатрів AMC Entertainment Holdings Inc. Адам Арон, у перший день "Дедпул і Росомаха" встановив рекорд.

"Багато великих фільмів вийдуть на екрани в травні, червні та липні. Зокрема і "Дедпул і Росомаха" з Раяном Рейнольдсом і Г'ю Джекманом у головних ролях. Премʼєра відбудеться 25 липня. Близько 200 тис. шанувальників кіно вже купили квитки в AMC. Це більше, ніж продажі квитків на будь-який інший фільм із рейтингом R у перший день", - зазначив Арон.

Голлівудські страйки помітно вплинули на продажі квитків у кінотеатри в першому кварталі року, однак, голова AMC сподівається, що касові збори відновляться. На початку травня він зауважив, що перелік фільмів у 2024 році, у 2025 році та в першій половині 2026 року "багато обіцяє".

Арон очікує "сильнішого, здоровішого та висхідного" касового збору влітку завдяки виходу в прокат фільму "Дедпул і Росомаха", а також майбутнім стрічкам "Нікчемний я 4" та "Твістери".