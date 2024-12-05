IMDb назвав найпопулярніші фільми та серіали 2024 року

Відповідні рейтинги зʼявились на сайті IMDb.

Найбільша база даних та вебсайт про кінематограф Internet Movie Database (IMDb) наприкінці року підбиває підсумки. Згідно з рейтингом MOVIEmeter від IMDb були сформовані списки з десяти найпопулярніших серед користувачів фільмів та десяти найпопулярніших серіалів.

Рейтинг фільмів очолив супергеройський екшн Marvel "Дедпул і Росомаха" режисера Шона Леві. Стрічка також стала 12-ю найкасовішою в історії за підсумками національного прокату США та другим найкасовішим фільмом 2024 року після анімації від Disney і Pixar "Думками навиворіт 2".

На другому місці - "Дюна: Частина друга" Дені Вільнева.

У десятці IMDb є також драматичний мюзикл з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою "Джокер: Божевілля на двох". Попри те, що фільм Тодда Філліпса провалився в прокаті, він посів у топ-10 четверту сходинку.

Американський науково-фантастичний фільм жахів Феде Альвареса "Чужий: Ромул", що є сьомою частиною франшизи "Чужий", увійшов до пʼятірки IMDb. Фільм став другим найбільшим фільмом Голлівуду 2024 року в прокаті материкового Китаю після успіху в другий вікенд.

Загалом десятка найпопулярніших фільмів від IMDb виглядає наступним чином:

1. "Дедпул і Росомаха"

2. "Дюна: Частина друга"

3."Фуріоза: Шалений Макс. Сага"

4. "Джокер: Божевілля на двох"

5. "Чужий: Ромул"

6. "Субстанція"

7. "Повстання Штатів"

8. "Бітлджус Бітлджус"

9. "Королівство планети мавп"

10. "Довгоніг"

Також IMDb склав рейтинг серіалів. Його очолив американський детективний телесеріал, створений Ніком Піццолатто, "Справжній детектив". Перша серія шоу вийшла у 2014 році.

На другому місці - драма "Хлопаки", четвертий сезон якої вийшов у червні цього року. Трійку замикає американський кримінально-драматичний серіал "Пінгвін", що є спін-оффом до фільму "Бетмен" Метта Рівза.

У десятці також американський історично-драматичний мінісеріал "Сьогун", створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом за однойменним романом 1975 року Джеймса Клавелла. Цьогоріч шоу отримало 18 нагород "Еммі".

Топ-10 серіалів від IMDb:

1. "Справжній детектив"

2. "Хлопаки"

3. "Пінгвін"

4. "Фолаут"

5. "Дім Дракона"

6. "Сьоґун"

7. "Бріджертони"

8. "Володар перснів: Персні влади"

9. "Джентльмені"

10. "Проблема 3 тіл"