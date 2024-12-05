IMDb назвав найпопулярніші фільми та серіали 2024 року
Найбільша база даних фільмів в Інтернеті IMDb склала рейтинги найпопулярніших фільмів і серіалів. Їх очолили фільм "Дедпул і Росомаха" і серіал "Справжній детектив"
Відповідні рейтинги зʼявились на сайті IMDb.
Найбільша база даних та вебсайт про кінематограф Internet Movie Database (IMDb) наприкінці року підбиває підсумки. Згідно з рейтингом MOVIEmeter від IMDb були сформовані списки з десяти найпопулярніших серед користувачів фільмів та десяти найпопулярніших серіалів.
Рейтинг фільмів очолив супергеройський екшн Marvel "Дедпул і Росомаха" режисера Шона Леві. Стрічка також стала 12-ю найкасовішою в історії за підсумками національного прокату США та другим найкасовішим фільмом 2024 року після анімації від Disney і Pixar "Думками навиворіт 2".
На другому місці - "Дюна: Частина друга" Дені Вільнева.
У десятці IMDb є також драматичний мюзикл з Хоакіном Феніксом та Леді Гагою "Джокер: Божевілля на двох". Попри те, що фільм Тодда Філліпса провалився в прокаті, він посів у топ-10 четверту сходинку.
Американський науково-фантастичний фільм жахів Феде Альвареса "Чужий: Ромул", що є сьомою частиною франшизи "Чужий", увійшов до пʼятірки IMDb. Фільм став другим найбільшим фільмом Голлівуду 2024 року в прокаті материкового Китаю після успіху в другий вікенд.
Загалом десятка найпопулярніших фільмів від IMDb виглядає наступним чином:
1. "Дедпул і Росомаха"
2. "Дюна: Частина друга"
3."Фуріоза: Шалений Макс. Сага"
4. "Джокер: Божевілля на двох"
5. "Чужий: Ромул"
6. "Субстанція"
7. "Повстання Штатів"
8. "Бітлджус Бітлджус"
9. "Королівство планети мавп"
10. "Довгоніг"
Також IMDb склав рейтинг серіалів. Його очолив американський детективний телесеріал, створений Ніком Піццолатто, "Справжній детектив". Перша серія шоу вийшла у 2014 році.
На другому місці - драма "Хлопаки", четвертий сезон якої вийшов у червні цього року. Трійку замикає американський кримінально-драматичний серіал "Пінгвін", що є спін-оффом до фільму "Бетмен" Метта Рівза.
У десятці також американський історично-драматичний мінісеріал "Сьогун", створений Рейчел Кондо та Джастіном Марксом за однойменним романом 1975 року Джеймса Клавелла. Цьогоріч шоу отримало 18 нагород "Еммі".
Топ-10 серіалів від IMDb:
1. "Справжній детектив"
2. "Хлопаки"
3. "Пінгвін"
4. "Фолаут"
5. "Дім Дракона"
6. "Сьоґун"
7. "Бріджертони"
8. "Володар перснів: Персні влади"
9. "Джентльмені"
10. "Проблема 3 тіл"
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