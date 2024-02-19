Режисер Антоніо Лукіч переміг на ринку копродукції Берлінале

Про це режисер повідомив в сторіс в Instagram.

Фільм українського режисера Антоніо Лукіча у січні був відібраний до участі у 21-му Берлінському ринку копродукції (Berlinale Co-Production Market), що проходить у рамках Берлінського кінофестивалю. Тепер режисер поділився, що отримав 20 тис. євро на створення своєї майбутньої стрічки "Дівчина, яка кричить".

"Ми перемогли на Berlinale Co-Production Market. Гаразд, тепер ми зобов'язані зробити хороший фільм. Дякую, Берлінале!" - написав Антоніо Лукіч.

Фото: Instagram Антоніо Лукіча

У сюжеті стрічки "Дівчина, яка кричить" - дівчинка, яка після початку повномасштабного вторгнення Росії переїжджає до Ірландії й намагається там втілити свою мрію — стати акторкою. Але раптом з нею починають траплятися дивовижні, фантастичні події, що повністю руйнують її життя, яке вона починає збирати з самого початку.

Загалом до участі відібрали 34 кінопроєкти з 27 країн світу.

Berlinale Co-Production Market — один із найбільших світових майданчиків, де можна знайти партнерів для спільного виробництва й фінансування фільмів. Кіноринок триває 5 днів і збирає продюсерів, торгових агентів, дистриб’юторів, а також інвесторів.

Берлінський кінофестиваль - одна з трьох головних кіноподій в Європі. Цього року Берлінале триватиме з 15 до 25 лютого. До програми потрапили 3 українські фільми - "Редакція" Романа Бондарчука, документальний фільм Оксани Карпович "Мирні люди", "Трішки чужа" Світлани Ліщинської - та короткометражка "Образа" американця українського походження Гліба Осатинські.

Українська письменниця Оксана Забужко долучилася до основного складу журі Берлінале. Це вдруге до суддів приєднався український представник. Під час відкриття Берлінале на телефоні Оксани Забужко спрацювала сирена повітряної тривоги, тож вона незаплановано нагадала світу про війну в Україні.