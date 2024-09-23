Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Сеїтаблаєв пояснив участь РФ у кінофестивалях за кордоном слабкістю міжнародних партнерів

Сеїтаблаєв пояснив участь РФ у кінофестивалях за кордоном слабкістю міжнародних партнерів

Дар'я Тарасова
23 вересня, 2024 понедiлок
10:04
Кіно Ахтем Сеїтаблаєв

Український актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеїтаблаєв вважає, що за кордоном показують російські фільми, адже вірять, що культура поза політикою

Зміст

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

Зірка фільмів "Додому"та "Інший Франко", режисер стрічок "Кіборги", "Захар Беркут" та "Мирний-21" Ахтем Сеїтаблаєв став членом журі Запорізького міжнародного фестивалю короткометражних фільмів, який пройшов з 20 по 22 вересня. Напередодні заходу він поділився, що думає про участь російських стрічок на престижних кінофестивалях за кордоном.

"Це неприпустимі речі допускати країну-агресора, яка порушила всі міжнародні й людські норми, представляти свій якийсь так званий художній доробок. Теза Путіна про те, що там, де російська мова, там русскій мір, сама про себе говорить. Ми всі чудово знаємо, на жаль, що таке "русскій мір". Це розруха, геноцид, це абсолютне нехтування всім, що створює людину", - зазначив Сеїтаблаєв.

Він також зауважив, що організатори подібних заходів у сфері культури та мистецтва хибно вважають, що культура може існувати поза політикою.

"Їхня присутність на будь-якому кінофестивалі й можливість показувати там (картини, - ред.) - це слабкість, зокрема наших міжнародних партнерів, які допускають це і чомусь вважають, що культура поза політикою. Це хибна думка. Культура і є політика", - підсумував Сеїтаблаєв.

Запорізький міжнародний фестиваль короткометражних фільмів заснований у 2017 році і є унікальною платформою для популяризації як національного кіно, так і фільмів іноземного виробництва. За 5 років існування на кінофестиваль надійшло 13,5 тис. стрічок зі 100 країн світу. У 2022 та 2023 роках фестиваль не проходив.

Цього року на конкурс було подано 1800 фільмів, створених упродовж 2023 і 2024 років. Тривалість кінострічок – від 10 до 40 хвилин.

Що відомо про показ фільмів РФ на престижних кінофестивалях за кордоном

У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war), яким вона, як стверджувала, хоче показати світу, що російські військові "не звірі, а звичайні люди".

Цей фільм також був заявлений у програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою TIFF за намір показати пропагандистську стрічку.

Згодом зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто.

12 вересня TIFF відмовився скасовувати покази російської пропагандистської стрічки "Росіяни на війні". Представники фестивалю зазначили, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою.

Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Вона також є колишньою працівницею каналу Russia Today. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трофімова працювала продюсеркою новин на канадській телерадіокомпанії CBC і разом з московською кореспонденткою СВС та оператором перебувала в російському Ростові-на-Дону. 

Матеріали для фільму Трофімова знімала, зокрема, на тимчасово окупованій Луганщині, куди потрапила з Москви, без дозволу України. Упродовж семи місяців вона знімала російський батальйон, перебуваючи на фронті разом з військовими, які вторглися на територію України. Режисерка стверджувала, що потрапила туди завдяки російському військовому на ім'я Ілля, начебто родом із Луганська, який погодився взяти її до свого батальйону в Луганську без військового дозволу. 

Згодом TIFF оголосив про зупинку всіх майбутніх показів через "значну загрозу роботі фестивалю та громадській безпеці". Але після завершення кінофестивалю таки показав "Росіян на війні".
Теги:
Культура
Росія
кінофестиваль
пропаганда
Читайте також:
Автор Анатолій Буряк
21 вересня, 2024 субота
Зеленський: православним України потрібен власний патріархат
Сергій Лавров
Автор Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
"У повній бойовій готовності": Лавров обіцяє наслідки країнам, які допомагають Україні
окупанти
Автор Ксенія Золотова
22 вересня, 2024 неділя
У РФ заарештували командира штурмового загону Новікова, який воював на сході Україні, - ISW
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.69
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
23 вересня
11:14
електроенергія
Через бойові дії та техпорушення 490 населених пунктів на ранок залишилися без електрики: ситуація в енергосистемі 23 вересня
11:07
Куп'янськ
Війська РФ зранку вдарили по Куп'янську: загинула жінка
11:04
Популярний блогер Паша Бумчик виклав відео, як утік горами до Румунії
11:04
ССО ЗСУ
Українські десантники прорвали ще одну ділянку на російському кордоні
11:00
В Одесі СБУ викрила "бойову групу", яка готувала силове захоплення влади: керівнику і його помічнику оголосили підозри
10:42
Іран
Бойовикам КВІР заборонили використовувати засоби зв'язку після вибухів пейджерів у Лівані, - Reuters
10:37
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Віцепрезидентка Гарріс випереджає колишнього президента Трампа на 5% у передвиборчому опитуванні NBC News
10:37
Огляд
світ, міжнародний огляд
Україні терміново потрібні ракети великої дальності до настання холодів та як фейкові британські ЗМІ поширюють фейки. Акценти світових ЗМІ 23 вересня
10:31
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 23 вересня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:17
Оновлено
Обстріл Запоріжжя
Окупанти ввечері 22 вересня атакували КАБами Запоріжжя: 17 постраждалих
10:15
Ексклюзив
Пуск ракети "Сармат" (РФ)
Збиралися зробити "цар-ракету": Згурець про вибух "Сармату" під час невдалого випробування у РФ
10:03
OPINION
Заява Сікорського свідчить: Україна на правильному шляху
09:52
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув до Сполучених Штатів
09:47
"Телемарафон показує правду": Зеленський заявив, що канали можуть вільно показувати те, що вони хочуть
09:38
підводний човен
Атомний підводний човен США з крилатими ракетами на борту прибув до Південної Кореї
09:27
Ексклюзив
ЗСУ
Публічна інформація про СЗЧ є підривом обороноздатності, - військовослужбовець ЗСУ Ієвлєв
09:13
якість повітря
У Києві зранку зафіксували погіршення стану повітря: влада радить не виходити на вулицю
09:03
Німеччина уряд
Партія Шольца виграла парламентські вибори в Бранденбурзі, перемігши ультраправу AfD
08:54
паспорт РФ
Окупанти на Луганщині з нового року вноситимуть до реєстру іноземців українців, які не хочуть отримувати паспорт РФ
08:28
Ексклюзив
Заступник Кличка Бондаренко розповів про стан повітря у Києві зранку 23 вересня
08:22
КНДР відправила чергову партію повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї
Повітряні кулі зі сміттям з КНДР: Сеул попередив Пхеньян, що вживатиме "суворих військових заходів" у відповідь
08:21
Оновлено
зсу артилерія
За добу на фронті сталося 162 боєзіткнення: найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках
08:04
OPINION
Чому і як ходять у СЗЧ?
08:02
ППО
Українська ППО за ніч збила 3 з 4 російських "шахедів"
08:00
Ексклюзив
Знищений КАБом приватний будинок у Білопіллі (18 серпня 2024 року, Сумщина)
Росіяни по Курщині застосовують більше КАБів, ніж по Сумщині, - заступник голови райради Біцак
07:57
терористи ХАМАС
ХАМАС відхилив нову пропозицію про перемир'я в Газі від США
07:53
Оновлено
Росіяни зранку вдарили дроном по швидкій на Херсонщині: поранено двох цивільних
07:45
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 16 танків, 81 артсистему і понад 1300 військових армії РФ
07:23
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила Пакт заради майбутнього попри протест Росії
07:23
Фото Марсу з супутника Mars Express
Ілон Маск розповів, скільки космічних кораблів SpaceX планує запустити на Марс протягом двох років
07:03
Огляд
Едем, Гонихмарник і чіпові війни – 5 книг про важливі речі
06:59
Україна завдала удару по російському складу боєприпасів біля Торопця: в ISW розповіли, як це вплине на бойову спроможність РФ
06:47
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному морі перебуває один російський корабель
06:31
Стрілянина
В американському штаті Алабама невідомі зчинили стрілянину: 4 людини загинули, 17 поранені
05:52
Молдова
Агресивна політика РФ робить нас мішенню, - очільник МЗС Молдови
00:54
ЗСУ
Армія РФ просунулася в Торецьку та біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
00:15
евакуація дітей
Через безпекову ситуацію у Сумах евакуюють вихованців будинку дитини
2024, неділя
22 вересня
23:51
ДТП
Виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з іншою автівкою: на Київщині в ДТП загинули двоє людей, є постраждалі
23:17
Місяць
Навколо Землі тимчасово обертатимуться два Місяці: як це
22:49
Оновлено
"Метою були іноземні дипломати": у Пакистані підірвали автомобіль супроводу посла Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV