Сеїтаблаєв пояснив участь РФ у кінофестивалях за кордоном слабкістю міжнародних партнерів

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

Зірка фільмів "Додому"та "Інший Франко", режисер стрічок "Кіборги", "Захар Беркут" та "Мирний-21" Ахтем Сеїтаблаєв став членом журі Запорізького міжнародного фестивалю короткометражних фільмів, який пройшов з 20 по 22 вересня. Напередодні заходу він поділився, що думає про участь російських стрічок на престижних кінофестивалях за кордоном.

"Це неприпустимі речі допускати країну-агресора, яка порушила всі міжнародні й людські норми, представляти свій якийсь так званий художній доробок. Теза Путіна про те, що там, де російська мова, там русскій мір, сама про себе говорить. Ми всі чудово знаємо, на жаль, що таке "русскій мір". Це розруха, геноцид, це абсолютне нехтування всім, що створює людину", - зазначив Сеїтаблаєв.

Він також зауважив, що організатори подібних заходів у сфері культури та мистецтва хибно вважають, що культура може існувати поза політикою.

"Їхня присутність на будь-якому кінофестивалі й можливість показувати там (картини, - ред.) - це слабкість, зокрема наших міжнародних партнерів, які допускають це і чомусь вважають, що культура поза політикою. Це хибна думка. Культура і є політика", - підсумував Сеїтаблаєв.

Запорізький міжнародний фестиваль короткометражних фільмів заснований у 2017 році і є унікальною платформою для популяризації як національного кіно, так і фільмів іноземного виробництва. За 5 років існування на кінофестиваль надійшло 13,5 тис. стрічок зі 100 країн світу. У 2022 та 2023 роках фестиваль не проходив.

Цього року на конкурс було подано 1800 фільмів, створених упродовж 2023 і 2024 років. Тривалість кінострічок – від 10 до 40 хвилин.

Що відомо про показ фільмів РФ на престижних кінофестивалях за кордоном У позаконкурсній програмі Венеційського кінофестивалю на початку вересня показали документальний фільм росіянки Анастасії Трофімової "Росіяни на війні" (Russians at war), яким вона, як стверджувала, хоче показати світу, що російські військові "не звірі, а звичайні люди". Цей фільм також був заявлений у програмі Міжнародного кінофестивалю в Торонто (TIFF). Генконсул України в Торонто Олег Ніколенко та посолка України в Канаді Юлія Ковалів виступили з різкою критикою TIFF за намір показати пропагандистську стрічку. Згодом зʼявилася петиція із закликом скасувати показ пропагандистського фільму Russians at war на кінофестивалі у Торонто. 12 вересня TIFF відмовився скасовувати покази російської пропагандистської стрічки "Росіяни на війні". Представники фестивалю зазначили, що оскільки цей фільм є канадсько-французькою копродукцією і фінансувався канадськими агентствами, його не можна вважати російською пропагандою. Анастасія Трофімова називає себе російсько-канадською режисеркою. Вона також є колишньою працівницею каналу Russia Today. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трофімова працювала продюсеркою новин на канадській телерадіокомпанії CBC і разом з московською кореспонденткою СВС та оператором перебувала в російському Ростові-на-Дону. Матеріали для фільму Трофімова знімала, зокрема, на тимчасово окупованій Луганщині, куди потрапила з Москви, без дозволу України. Упродовж семи місяців вона знімала російський батальйон, перебуваючи на фронті разом з військовими, які вторглися на територію України. Режисерка стверджувала, що потрапила туди завдяки російському військовому на ім'я Ілля, начебто родом із Луганська, який погодився взяти її до свого батальйону в Луганську без військового дозволу.