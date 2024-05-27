Суд відхилив клопотання Болдвіна про зняття звинувачень у вбивстві українки Гатчінс
Суддя з Нью-Мексико відхилив аргументи захисту актора Алека Болдвіна про те, що прокурори порушили правила розгляду справи присяжними, тому суд відбудеться, як і планувалося
Про це повідомляє Sky News.
Суддя Мері Марлоу Соммер у Нью-Мексико підтримала обвинувальний акт у справі про ненавмисне вбивство Алеком Болдвіном української операторки Галини Гатчінс, що сталося на зйомках фільму "Іржа" в 2021 році. Вона відхилила клопотання про зняття з 66-річного Алека Болдуіна кримінального обвинувачення та аргументи його захисту про те, що прокурори порушили правила розгляду справи судом присяжних, щоб відвернути увагу від виправдувальних доказів і показань свідків.
Прокурори відкинули звинувачення та заявили, що Болдвін робив "безсоромні" спроби уникнути провини, підкреслюючи суперечності у своїх заявах правоохоронним органам, регуляторам безпеки на робочому місці та в телевізійному інтерв'ю.
Болдвін не визнав себе винним за звинуваченням, яке передбачає максимальне покарання у вигляді 18 місяців ув'язнення.
"Ми з нетерпінням чекаємо нашого дня в суді", - прокоментували рішення суду адвокати актора.
Суд над Болдвіном запланований на липень.
У березні команда юристів Болдвіна подала клопотання, в якому вимагає зняти з нього звинувачення. Натомість юристи повідомляли про порушення прокурорами "майже всіх можливих правил".
Зброярку Ганну Гутьєррес-Рід, яка зарядила пістолет для актора Алека Болдвіна, перш ніж той вистрілив і вбив операторку з України Галину Гатчінс, визнали винною у ненавмисному вбивстві. 15 квітня її засудили до 18 місяців в'язниці за дії, що призвели до смерті української операторки Галини Гатчінс. Суд над Болдвіном у цій справі розпочнеться 9 липня.
Справа проти Алека Болдвіна за звинуваченням у вбивстві Галини Гатчінс
У жовтні 2021 року на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс була смертельно поранена пострілом, який зробив Болдвін. Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму було припинено.
У вересні 2022 року прокурор назвала Алека Болдвіна одним із чотирьох "можливих обвинувачуваних". Наприкінці січня Алеку Болдвіну висунули обвинувачення в убивстві українки, йому загрожувало до 5 років тюрми.
Пізніше Болдвін почав вимагати відсторонити прокурорку "через конфлікт інтересів". На початку лютого 2023 року батьки вбитої Галини Гатчінс також подали до суду на Алека Болдвіна.
21 лютого 2023 року прокуратура помʼякшила звинувачення в ненавмисному вбивстві проти Алека Болдвіна, зменшивши можливий термін ув'язнення, який голлівудській зірці може загрожувати за смертельну стрілянину. А 20 квітня 2023 року з нього було знято звинувачення в убивстві операторки українського походження.
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