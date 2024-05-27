Суд відхилив клопотання Болдвіна про зняття звинувачень у вбивстві українки Гатчінс

Про це повідомляє Sky News.

Суддя Мері Марлоу Соммер у Нью-Мексико підтримала обвинувальний акт у справі про ненавмисне вбивство Алеком Болдвіном української операторки Галини Гатчінс, що сталося на зйомках фільму "Іржа" в 2021 році. Вона відхилила клопотання про зняття з 66-річного Алека Болдуіна кримінального обвинувачення та аргументи його захисту про те, що прокурори порушили правила розгляду справи судом присяжних, щоб відвернути увагу від виправдувальних доказів і показань свідків.

Прокурори відкинули звинувачення та заявили, що Болдвін робив "безсоромні" спроби уникнути провини, підкреслюючи суперечності у своїх заявах правоохоронним органам, регуляторам безпеки на робочому місці та в телевізійному інтерв'ю.

Болдвін не визнав себе винним за звинуваченням, яке передбачає максимальне покарання у вигляді 18 місяців ув'язнення.

"Ми з нетерпінням чекаємо нашого дня в суді", - прокоментували рішення суду адвокати актора.

Суд над Болдвіном запланований на липень.