Творці "Венздей" розповіли, що працюють над анімаційним фільмом "Сімейка Аддамсів"
Творці серіалу "Венздей" Альфред Гоф та Майлз Міллар працюють над новим анімаційним фільмом "Сімейка Аддамсів", що не буде повʼязаний з шоу Netflix
Про це пише Deadline.
У першому епізоді подкасту Crew Call від Deadline після номінацій на премію "Еммі" творці серіалу "Венздей" Альфред Гоф і Майлз Міллар розповіли, що вони працюють над новим анімаційним фільмом "Сімейка Аддамсів" для Amazon MGM Studios. Мультик є повним перезавантаженням і не пов’язаний із серіалом Netflix з Дженною Ортегою в головній ролі.
"Ми працюємо над цим проєктом з Amazon MGM та з Кевіном Мізероккі, який керує "Фондом Аддамсів". Він знав Чарльза Аддамса та зберігача вогню Аддамсів, а також з Гейл Берман та Джоном Глікманом. Ми перезавантажуємо франшизу анімаційних фільмів. Тож це не матиме нічого спільного з двома попередніми фільмами та не буде пов'язано з цим шоу. Це буде абсолютно новий повнометражний фільм про Аддамсів. Ми не можемо багато про нього розповісти, бо він перебуває на дуже ранніх стадіях", - зазначив Альфред Гоф.
Вони планують, щоб анімація вийшла на великий екран.
Гоф та Міллар поділились, як їм вдалося зняти другий сезон серіалу "Венздей", попри страйки Гільдій акторів та сценаристів США. Вони також зізналися, як писали сардонічні жарти для Венздей.
"Суть не в тому, щоб написати жарт, а в тому, щоб написати жарт відповідно до її світогляду. Саме тут це й відбувається, і саме тут це звучить весело. Щоразу, коли ви беретеся до жарту з цим персонажем, ви зрештою перетинаєте цю межу", - розповів Гоф.
- 6 серпня на Netflix вийшла перша частина другого сезону "Венздей".
- У серіалі також зʼявиться Леді Гага в ролі Розалін Ротвуд, "легендарної вчительки Невермор, шляхи якої перетинаються з Венздей". Вона також випустить пісню Dead Dance, яка з'явиться у другому сезоні.
- Серіал "Венздей" вийшов у листопаді 2022 року. За перший тиждень його перегляди склали понад 340 млн годин, що стало рекордом на Netflix серед англомовних серіалів. Лише за місяць "Венздей" набрав понад 1 млрд переглядів, ставши третім серіалом в історії Netflix з такими показниками.
- Зйомки другого сезону шоу почалися навесні 2024 року. Знімальний майданчик перенесли з Румунії до Ірландії.
- Минулого місяця Netflix показав новий трейлер другого сезону "Венздей", в якому донька Адамсів бачить екстрасенсорне видіння смерті подружки Енід і плаче чорними сльозами.
