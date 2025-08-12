Творці "Венздей" розповіли, що працюють над анімаційним фільмом "Сімейка Аддамсів"

Про це пише Deadline.

У першому епізоді подкасту Crew Call від Deadline після номінацій на премію "Еммі" творці серіалу "Венздей" Альфред Гоф і Майлз Міллар розповіли, що вони працюють над новим анімаційним фільмом "Сімейка Аддамсів" для Amazon MGM Studios. Мультик є повним перезавантаженням і не пов’язаний із серіалом Netflix з Дженною Ортегою в головній ролі.

"Ми працюємо над цим проєктом з Amazon MGM та з Кевіном Мізероккі, який керує "Фондом Аддамсів". Він знав Чарльза Аддамса та зберігача вогню Аддамсів, а також з Гейл Берман та Джоном Глікманом. Ми перезавантажуємо франшизу анімаційних фільмів. Тож це не матиме нічого спільного з двома попередніми фільмами та не буде пов'язано з цим шоу. Це буде абсолютно новий повнометражний фільм про Аддамсів. Ми не можемо багато про нього розповісти, бо він перебуває на дуже ранніх стадіях", - зазначив Альфред Гоф.

Вони планують, щоб анімація вийшла на великий екран.

Гоф та Міллар поділились, як їм вдалося зняти другий сезон серіалу "Венздей", попри страйки Гільдій акторів та сценаристів США. Вони також зізналися, як писали сардонічні жарти для Венздей.

"Суть не в тому, щоб написати жарт, а в тому, щоб написати жарт відповідно до її світогляду. Саме тут це й відбувається, і саме тут це звучить весело. Щоразу, коли ви беретеся до жарту з цим персонажем, ви зрештою перетинаєте цю межу", - розповів Гоф.