Випередив "Джокера": "Дедпул і Росомаха" став найкасовішим фільмом з рейтингом R

Про це The Walt Disney Company повідомила на своєму сайті.

Фільм режисера Шона Леві, знятий студією Disney за коміксами Marvel, "Дедпул і Росомаха" став найкасовішим фільмом з рейтингом R (Restricted) - $1,086 млрд. Підлітків до 17 років допускають до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника.Такого показника стрічці з Раяном Рейнольдсом і Г’ю Джекманом вдалося досягнути лише за 23 дні.

Супергеройський бойовик випередив драму Тодда Філліпса з Хоакіном Феніксом "Джокер" 2019 року, який раніше був єдиним фільмом з рейтингом R, що зібрав понад $1 млрд у прокаті. Бокс-офіс "Джокера" становив $1,07 млрд.

Тепер на рахунку Disney є два найкращі фільми 2024 року, яким вдалося перетнути позначку в $1 млрд, включаючи анімацію "Думками навиворіт 2".

"Дедпул і Росомаха" — 31-й фільм Disney і 11-й у кінематографічному всесвіті Marvel, який досяг позначки в $1 млрд. Ця стрічка - перший фільм Marvel, головними героями якого стали персонажі коміксів, які раніше були ліцензовані 20th Century Fox.

"Дедпул і Росомаха" також допомогли Marvel Studios досягти великого успіху в прокаті минулого місяця. Студія Walt Disney Company Super Hero заробила понад $30 млрд у світовому прокаті.

Наприкінці вересня 2022 року Г'ю Джекман у жартівливому ролику повідомив, що повернеться до ролі мутанта Росомахи. Він почав активно тренуватись, щоб знову мати вигляд супергероя. Актор неодноразово нарощував обʼємні мʼязи для ролі мутанта Росомахи. Він зізнавався, чи вдавався до стероїдів, щоб допомогти собі набути потрібної форми.

Джекман показував тренування, які допомагають триматися в гарній фізичній формі. Але самим лише спортом австралійський актор не обмежується. Він зізнався, що зʼїдає понад 8000 калорій щодня, і показав, з чого саме складається його раціон. Роль Росомахи вимагає від Гʼю не лише фізичної сили - вона пошкодила його голос. Раніше зірка кіно розповідав, що гарчання та крики вплинули на його звʼязки, тож йому довелося багато працювати з викладачем вокалу, щоб відновити голос.

Новий трейлер фільму "Дедпул і Росомаха" побив рекорд всесвіту Marvel. "Дедпул і Росомаха" став першим фільмом про Дедпула, створеним після того, як студія Disney придбала Fox. Тому це буде перший фільм Disney з рейтингом R (Restricted) - підлітків до 17 років допускають до перегляду тільки в супроводі одного з батьків або законного представника. Раян Рейнольдс розповів, що зустрічався з Мадонною для зйомок "Дедпула і Росомахи".

У липні фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса.