За Оскар для "Оппенгеймера" Крістофер Нолан і його дружина Емма Томас отримають лицарські ордени

Про це пише Associated Press.

Режисер Крістофер Нолан та його дружина Емма Томас, яка є продюсеркою всіх повнометражних фільмів свого чоловіка з 1998 року, отримали королівські ордени за створення оскароносного біографічного фільму "Оппенгеймер". Як зазначається у заяві уряду Великої Британії, кінематографісти отримають лицарське звання та дамське звання за заслуги у зйомках.

Подружжя отримало визнання уряду після того, як їхній байопік про Дж. Роберта Оппенгеймера - "батька атомної бомби", успішно пройшов сезон нагород, отримавши сім Оскарів.

Лицарські та дамські відзнаки вручаються двічі на рік: на Новий рік та у день народження короля Чарльза III, який вручає нагороди. Нагороди офіційно дають на церемонії в Букінгемському палаці, часто особисто монархом Великої Британії.

"Оппенгеймер" отримав головний приз на 30-й церемонії SAG Awards - премії Гільдії кіноакторів США. На церемонії премії "Оскар-2024" фільм отримав найбільшу кількість нагород. Біографічний фільм Крістофера Нолана став головним переможцем Critics Choice Awards 2024, забравши вісім трофеїв, зокрема і статуетку за найкращий фільм, найкращого режисера і найкращого актора другого плану, яким став Роберт Дауні-молодший. "Оппенгеймер" став тріумфатором премії BAFTA, отримавши 7 нагород, зокрема й за найкращий фільм та найкращого режисера

Фільм також став найкасовішим байопіком усіх часів, під час прокату фільм зібрав рекордні $912,7 млн.