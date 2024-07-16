Зірка "Усі жінки - відьми" Шеннен Догерті припинила процес розлучення з чоловіком за день до смерті

Про це пише E! News.

Американська акторка Шеннен Догерті, яка померла 13 липня після тривалої боротьби з раком, за день до смерті, 12 липня, подала петицію про розірвання шлюбу з колишнім чоловіком Куртом Ісварієнком. Згідно з документами, поданими Верховним судом Каліфорнії, зірка "Району Беверлі-Гіллз" і "Усі жінки — відьми" офіційно подала заяву про припинення судового процесу щодо розлучення.

Це означає, що сторони уклали письмову угоду щодо їхніх майнових і внутрішніх партнерських прав. Акторка відмовилася від подружніх аліментів та погодилась на безспірне розлучення, тобто без судового процесу.

Наприкінці червня стало відомо, що Догерті подала до суду на свого чоловіка. Акторка висловлювала занепокоєння, що Ісварієнко чекав на її смерть, щоб уникнути виплати аліментів. Тоді вже тривав процес розлучення. Догерті вимагала, щоб Ісварієнко щомісяця платив їй $15 343 та відшкодував витрати на суд та адвокатів.

Через боротьбу з онкологією вона втратила майже всі джерела доходу та звинуватила ексчоловіка в тому, що він зумисне затягує розлучення у надії, що вона не доживе до його завершення.

"Просто неправильно, щоб Курту дозволяли продовжувати наше розлучення в надії, що я помру раніше, ніж він повинен буде заплатити мені. В той час як він продовжує жити своїм життям і ухиляється від своїх обов’язків перед своєю дружиною, яка помирає, понад 11 років", - коментувала тоді акторка.

Догерті стверджувала, що її колишній витрачав "тисячі доларів на курорти, ювелірні магазини, Gucci та на авіарейси", водночас кажучи, що він не міг платити їй аліменти.

Тим часом адвокат Ісварієнко спростував звинувачення Догерті, додавши, що фотограф запропонував своїй колишній дружині мирову угоду в жовтні минулого року, і висловив надію, що колишнє подружжя "залишить справу позаду і продовжить рухатися вперед".

Шеннен Догерті пішла з життя у віці 53 років після тривалої боротьби з раком.