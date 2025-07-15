Зйомки серіалу "Гаррі Поттер": HBO уперше показав Ніка Фроста в ролі Геґріда

Про це пише The Hollywood Reporter.

14 липня розпочалися зйомки серіалу "Гаррі Поттер" на студії Warner Bros. у Лівсдені, Велика Британія. Уже наступного дня телеканал HBO опублікував перші кадри з Ніком Фростом в ролі єгеря Гоґвортсу, викладача догляду за магічними істотами Рубеуса Геґріда.

фото: HBO

Раніше Фрост наголошував, що справді усвідомлює, що було до нього, маючи на увазі "дивовижну гру Колтрейна". Проте він наголосив, що не збирається копіювати його роботу.

"Я спробую зробити щось не "інше". А, я думаю, що потрібно з повагою ставитися до теми, але в рамках цього проєкту є простір для дрібниць. Я завжди читаю Геґріда, бо він як мила, загублена, жорстока, кумедна, тепла дитина. Я думаю, що краса можливості знімати по книзі за сезон означає, що я можу досліджувати його набагато більше, і я не можу дочекатися", - зазначив Фрост.

14 липня HBO оприлюднив перші кадри зі зйомки телесеріалу HBO "Гаррі Поттер". У серіалі вперше з'явився Домінік Маклафлін у ролі Гаррі Поттера.

Що відомо про майбутній серіал "Гаррі Поттер"

У квітні 2023 року HBO Max замовив оригінальний телевізійний серіал за романами Джоан Роулінг про Гаррі Поттера. Історії з кожної книжки стануть десятирічним серіалом.

Деніел Редкліфф уже коментував імовірність зіграти у цьому серіалі. На його думку, творці проєкту не захочуть вигадувати, як вписати Редкліффа в епізодичну роль. Британський актор також уточнив, що дуже мудро з позиції творців серіалу прагнути зберегти абсолютний розрив між фільмом і серіалом.

У вересні 2024 року телеканал HBO Max розпочав відкритий кастинг для дітей віком від 9 до 11 років на головні ролі в новий серіал за всесвітом Гаррі Поттера.

Американський сценарист Енді Грінвальд, який працюватиме над деякими епізодами майбутнього серіалу про Гаррі Поттера, зізнався, що недочитав книжки Роулінг про чарівника і що йому не подобається сувора екранізація книжок.

14 квітня HBO офіційно оголосив імена шістьох дорослих акторів серіалу "Гаррі Поттер". Як і анонсувалося до того, британський актор Паапа Ессьєду зіграє викладача зіллєваріння Северуса Снейпа. Актор Джон Літгоу втілить професора Дамблдора.

Британський актор і комік Нік Фрост зіграє викладача догляду за магічними істотами та лісника Гоґвортсу Рубеуса Геґріда.

27 травня HBO затвердив акторів на ролі Гаррі, Рона і Герміони. На роль Гаррі Поттера запросили Домініка Маклафліна, Герміони Ґрейнджер - Арабеллу Стентон, а Рона Візлі - Аластера Стаута.

На початку червня стали відомі імена акторів, які зіграють тітоньку Петунію та дядька Вернона Дурслів, на виховання яким віддали Гаррі Поттера після загибелі його батьків. А також оголосили акторів на ролі Моллі Візлі, Драко Малфоя, Люціуса Малфоя, Шеймуса Фіннігана, Парваті Патіл, Лаванди Браун і Корнеліуса Фаджа.