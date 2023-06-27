Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Кірбі про небезпеку підриву ЗАЕС Росією: "Не бачили жодних ознак, що ця загроза є неминучою"

Кірбі про небезпеку підриву ЗАЕС Росією: "Не бачили жодних ознак, що ця загроза є неминучою"

27 червня, 2023 вiвторок
02:47
Війна з Росією Окупанти, ЗАЕС

США на нинішньому етапі не вважають "неминучою" загрозу підриву російськими військами Запорізької АЕС, попри інформацію про розміщення на території станції вибухівки

Так схарактеризував ситуацію на брифінгу у Вашингтоні представник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Я не вдаватимуся в конкретні розвіддані – я б сказав, що ми дуже уважно стежимо за цим, бачимо ці повідомлення", - зауважив представник Білого дому у відповідь на прохання прокоментувати заяви української сторони про активність російських військ у мінуванні Запорізької АЕС.

Він також нагадав, що американська сторона має можливість відстежувати рівень радіації навколо атомної електростанції.

"Ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою, але ми стежимо дуже, дуже уважно", - наголосив Кірбі.

Загроза теракту й ситуація на ЗАЕС

Росіяни окупували Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року. Відтоді там постійно перебуває особовий склад і військова техніка, яку загарбники зберігають у машинних залах і час від часу виводять на позиції для обстрілу територій Нікопольського району Дніпропетровської області, розташованих по той бік Каховського водосховища.

На станції працює моніторингова місія МАГАТЕ, яка має стежити за тим, аби АЕС не використовували як військову базу, не атакували станцію та не вели вогонь з неї, а також не переривали зовнішні джерела електропостачання. Однак знеструмлення на АЕС відбуваються постійно. Ще з минулого року окупанти почали завозити на ЗАЕС вибухівку.

Про те, що росіяни розмістили в приміщенні турбінного відділення четвертого енергоблока окупованої Запорізької АЕС вибухівку, стало відомо в травні 2023 року. Також окупанти майже повністю знищили систему аварійної готовності й реагування на атомній станції.

22 червня гендиректор МАГАТЕ Гроссі після відвідин ЗАЕС сказав, що обстановка там є вкрай нестабільною. Цього ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на тимчасово окупованій ЗАЕС, який спричинить викид радіації. Також він наголосив, що світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше радіаційній катастрофі – треба тиснути і діяти. Натомість речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав заяву Зеленського брехнею.

Своєю чергою Міністерство закордонних справ України очікує чіткої оцінки МАГАТЕ щодо злочинних дій Росії та звернулось до міжнародної спільноти, зокрема до Групи Семи та Європейського Союзу, аби ті вжили термінових заходів задля недопущення ядерної катастрофи на Запорізькій АЕС.

У разі терористичного акту на Запорізькій АЕС в Енергодарі окупаційне військо РФ не зможе контролювати його наслідки. Ймовірно, сигналами про підготовку до диверсій на станції, росіяни намагаються спонукати ЗСУ відмовитися від проведення контрнаступальних операцій у цьому районі, йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Міністерство охорони здоров'я попередило, що неконтрольоване вживання йодиду калію, до якого можуть вдатися українці через побоювання аварії на Запорізькій АЕС, є небезпечним для здоров'я та життя.

Також МВС розгорнуло штаби для допомоги, а рятувальники проведуть навчання з ліквідації наслідків можливого теракту росіян на Запорізькій атомній електростанції.

Очільник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія завершила підготовку до теракту на Запорізькій атомній електростанції.

25 червня Зеленський провів розмови з Байденом, Трюдо та Дудою, зважаючи на те, що "світ недостатньо реагує на ситуацію на ЗАЕС".

США
ядерна небезпека
Запорізька АЕС
Читайте також:
28 червня, 2023 середа
У разі підриву росіянами ЗАЕС евакуація торкнеться кількох областей, - Лубінець
Єнс Столтенберг
28 червня, 2023 середа
Столтенберг про питання членства України в Альянсі: Путін не має права вето на розширення НАТО
Автор Зіновія Воронович
27 червня, 2023 вiвторок
Переможні новини 489 дня війни: ЗСУ прорвали оборону у Бахмутському районі, ворог звозить поранених у дитсадки та школи
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.75
    Купівля 36.75
    Продаж 37.47
  • EUR
    Купівля 40.39
    Продаж 41.24
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
29 червня
03:50
Болгарія продовжила програму підтримки біженців з України
03:21
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
У держдепі США заявили, що Україна має все, що потрібно для успіху контрнаступу
02:53
У США схвалили продаж Польщі системи управління ППО на $15 млрд
02:25
Уламки "Титана"
Рятувальники підняли на берег уламки батискафа "Титан", який затонув в Атлантиці
01:57
Поліція США - ілюстрація
У Саудівській Аравії здійснено напад на консульство США: загинули нападник та охоронець
01:33
обстріл, ППО
Схід України під загрозою балістичної атаки РФ: на Запоріжжі та Харківщині пролунали вибухи
00:56
ЧВК Вагнер
У Росії підтвердили загибель екіпажу ІЛ-22, який збили вагнерівці
00:28
путін та орбан
"Слуга Путіна": Орбана звинувачують у зволіканні з голосуванням ратифікації членства Швеції в НАТО
00:21
Зеленський про коригувальника удару по Краматорську: можливе покарання – включно з довічним
00:17
Молодіжна збірна України, Україна U21
Молодіжний Євро-2023: визначились усі чвертьфінальні пари турніру
00:01
Євген Коноплянка
Коноплянка знайшов сенсаційний варіант продовження кар'єри
2023, середа
28 червня
23:51
Молодіжна збірна України, Євро-2023
Збірна України дізналась суперника у чвертьфіналі молодіжного Євро-2023
23:43
Молодіжна збірна Франції, Євро-2023
Франція розгромила Швейцарію на молодіжному Євро-2023
23:33
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків про Україну за 28 червня
22:48
Інфографіка
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Європейські ігри-2022: Який вигляд має медальний залік
22:18
"Челсі", Кай Хаверц
Найдорожчий конкурент Мудрика перейшов з "Челсі" в "Арсенал"
22:06
ЗСУ
Бійці бригади "Едельвейс" збили ворожий винищувач Су-25 із ПЗРК "Ігла" та показали відео
22:03
Валерій Маркус і Володимир Зеленський
Зеленський зустрівся з головним майстер-сержантом "Маґури" Маркусом: обговорили відповідність зарплат досвіду служби
22:01
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Лукашенко міг злякатися заколоту ПВК Вагнера більше, ніж Путін, - дипломат Єльченко
21:49
Окупанти на ЗАЕС
Кулеба попередив ОБСЄ про ризики вчинення РФ теракту на ЗАЕС
21:40
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Бойові дельфіни окупантів та вступ до великого контрнаступу. Колонка Сергія Згурця
21:28
Молодіжна збірна Ізраїлю, Євро-2023
Ізраїль завдяки голу на 82-й хвилині переміг Чехію та вийшов у чвертьфінал молодіжного ЧЄ
21:19
Євро-2023 (U21)
Англія перемогла Німеччину у центральному матчі дня на молодіжному Євро-2023
21:05
Наступ, ситуація на фронті та потреби ЗСУ: Залужний поспілкувався з Міллі
20:49
Підрив Каховської ГЕС: журналісти встановили військових РФ, які контролювали станцію
20:40
Оновлено
Олена Костевич
Золото в кульовій стрільбі та стрибках у воду: як Україна виступає на Європейських іграх 28 червня
20:36
Завод Титан
Агентура ФСБ і мінування хімзаводу "Титан" окупантами: рух АТЕШ розповів про ситуацію в Армянську
20:17
Затримання торговців зброєю на Київщині 28 червня
Продавали автомати, гранатомети й боєприпаси: на Київщині затримали торговців зброєю
20:07
OPINION
Галина Пагутяк
Демони-покращувачі
20:00
Евакуація
"Безповоротна евакуація": Нікопольська РВА спростувала фейк, який ширять у мережі
20:00
Огляд
переможні новини 28.06
Переможні новини 490-го дня війни: ЗСУ розбили три роти ворога на Таврійському напрямку, а Мін’юст розпочав "головну санкційну битву" 
19:43
Оновлено
Анджей Дуда, Володимир Зеленський і Гітанас Науседа
Підготовка до саміту НАТО, ситуація на фронті, євроінтеграція та Формула миру: Зеленський у Києві зустрівся з президентами Литви та Польщі
19:30
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
На окупованій Херсонщині росіяни поховали у братську могилу тіла десятків загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС, - Генштаб
19:18
Валерій Маркус
"Ану одівся бігом!": Залужний насварив головного сержанта "Маґури" Маркуса
19:11
"Головна санкційна битва": Мін’юст подав до ВАКС позов про стягнення активів росолігархів
18:41
АРМА
Обрано нову очільницю АРМА
18:22
Ексклюзив
Олег Дунда
Якщо в Красноярську з'явиться кількатисячне бандформування, яке захопить владу, - Москва цьому не завадить, - нардеп Дунда
18:21
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Дарина Вдовенко проти суперзвєзди Lobodи. Як ужитися з цими двома світами
18:05
Ексклюзив
путін пригожин
Пригожин є агентом ФСБ, який виконував завдання зі зміни Путіна, - політолог Фельштинський
18:00
OPINION
Сергій Громенко
Російські пропагандисти дісталися до шкіл
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV