Кіссінджер вказав на помилки, яких Макрон, Шольц та Байден припускаються в умовах глобальної кризи
Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що канцлеру ФРН Олафу Шольцу та президенту Франції Емманюелю Макрону не вистачає розуміння завдань, які стоять перед ними, а лідеру США Джо Байдену - усвідомлення загрози з боку Китаю
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами Кіссінджера, у сучасних європейських політиків немає орієнтирів і розуміння завдань, що стоять перед ними. Зокрема, це стосується Емманюеля Макрона та Олафа Шольца. Їм у приклад ексдержсекретар США поставив першого канцлера ФРН Конрада Аденауера (1949-1963) та експрезидента Франції Шарля де Голля (1959-1969).
Кіссінджер наголосив, що геополітика нині вимагає "ніксонівської" гнучкості, яку виявляв 37-й президент США Річард Ніксон, щоб допомогти розв'язати конфлікти між США та Китаєм, а також Росією та Європою.
Крім того, колишній держсекретар закликав Джо Байдена не дозволяти внутрішній політиці втручатися в геополітичні процеси та не дозволити КНР стати гегемоном.
"Китай не повинен ставати глобальним гегемоном. Байден і попередні адміністрації були надто схильні до впливу внутрішніх аспектів погляду на Китай. Важливо запобігти гегемонії Китаю або будь-якої іншої країни", - наголосив 99-річний Кіссінджер, який був державним секретарем США у 1973 - 1977 роках.
- 12 червня Генрі Кіссінджер заявив, що Захід має знайти місце для Росії навіть після її війни проти України, аби Москва не стала сателітом Китаю.
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