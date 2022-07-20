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Кіссінджер вказав на помилки, яких Макрон, Шольц та Байден припускаються в умовах глобальної кризи

20 липня, 2022 середа
09:02
Світ Генрі Кіссінджер

Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер заявив, що канцлеру ФРН Олафу Шольцу та президенту Франції Емманюелю Макрону не вистачає розуміння завдань, які стоять перед ними, а лідеру США Джо Байдену - усвідомлення загрози з боку Китаю

Про це повідомляє Bloomberg

За словами Кіссінджера, у сучасних європейських політиків немає орієнтирів і розуміння завдань, що стоять перед ними. Зокрема, це стосується Емманюеля Макрона та Олафа Шольца. Їм у приклад ексдержсекретар США поставив  першого канцлера ФРН Конрада Аденауера (1949-1963) та експрезидента Франції Шарля де Голля (1959-1969).

Кіссінджер наголосив, що геополітика нині вимагає "ніксонівської" гнучкості, яку виявляв 37-й президент США Річард Ніксон, щоб допомогти розв'язати конфлікти між США та Китаєм, а також Росією та Європою. 

Крім того, колишній держсекретар закликав Джо Байдена не дозволяти внутрішній політиці втручатися в геополітичні процеси та не дозволити КНР стати гегемоном. 

 "Китай не повинен ставати глобальним гегемоном. Байден і попередні адміністрації були надто схильні до впливу внутрішніх аспектів погляду на Китай. Важливо запобігти гегемонії Китаю або будь-якої іншої країни", - наголосив 99-річний Кіссінджер, який був державним секретарем США у 1973 - 1977 роках. 

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Росія
Китай
Франція
Німеччина
Джо Байден
війна з Росією
Еммануель Макрон
США
Олаф Шольц
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