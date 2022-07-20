Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Кіссінджера, у сучасних європейських політиків немає орієнтирів і розуміння завдань, що стоять перед ними. Зокрема, це стосується Емманюеля Макрона та Олафа Шольца. Їм у приклад ексдержсекретар США поставив першого канцлера ФРН Конрада Аденауера (1949-1963) та експрезидента Франції Шарля де Голля (1959-1969).

Кіссінджер наголосив, що геополітика нині вимагає "ніксонівської" гнучкості, яку виявляв 37-й президент США Річард Ніксон, щоб допомогти розв'язати конфлікти між США та Китаєм, а також Росією та Європою.

Крім того, колишній держсекретар закликав Джо Байдена не дозволяти внутрішній політиці втручатися в геополітичні процеси та не дозволити КНР стати гегемоном.

"Китай не повинен ставати глобальним гегемоном. Байден і попередні адміністрації були надто схильні до впливу внутрішніх аспектів погляду на Китай. Важливо запобігти гегемонії Китаю або будь-якої іншої країни", - наголосив 99-річний Кіссінджер, який був державним секретарем США у 1973 - 1977 роках.

12 червня Генрі Кіссінджер заявив, що Захід має знайти місце для Росії навіть після її війни проти України, аби Москва не стала сателітом Китаю.

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