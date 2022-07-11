Експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".

"Якби не протистояння з Заходом, Китай підтримував би ідею виключення Росії з Ради Безпеки ООН. Піднебесна бачить у Російській Федерації інструмент впливу на Захід, бачить на прикладі РФ можливо конфронтацію Заходу з собою. Китай не буде підігрувати Заходу, хоча влада КНР розуміє всю токсичність путінської Росії", - зазначив Кулик.

Політичний експерт додав, що серед глобальних світових гравців немає згоди щодо подальшої долі Росії в ООН.

"Наразі немає консенсусу глобальних гравців щодо Росії й того, що варто змінювати правила грив Раді Безпеки і робити щось в цілому з ООН. Навіть за формальними ознаками - через зміну підходів, зміни до статуту - не можна говорити про те, що Росію вдасться викинути з Радбезу ООН", - зауважив Віталій Кулик.

28 червня президент України Володимир Зеленський закликав визнати дії РФ в Україні терористичними та позбавити країну-агресорку членства в ООН.

3 липня народний депутат Немиря висловив думку, що ООН та ОБСЄ - дві майбутні жертви війни в Україні.

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