Китай бачить у Росії інструмент впливу на Захід, тому не підтримує ідею виключення РФ з Радбезу ООН, - політичний експерт Кулик
Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик вважає, що Китай бачить у Росії інструмент впливу на країни Заходу, тому не підтримує ідею виключення країни-агресорки з Ради Безпеки ООН
Експерт розповів про це в етері телеканалу "Еспресо".
"Якби не протистояння з Заходом, Китай підтримував би ідею виключення Росії з Ради Безпеки ООН. Піднебесна бачить у Російській Федерації інструмент впливу на Захід, бачить на прикладі РФ можливо конфронтацію Заходу з собою. Китай не буде підігрувати Заходу, хоча влада КНР розуміє всю токсичність путінської Росії", - зазначив Кулик.
Політичний експерт додав, що серед глобальних світових гравців немає згоди щодо подальшої долі Росії в ООН.
"Наразі немає консенсусу глобальних гравців щодо Росії й того, що варто змінювати правила грив Раді Безпеки і робити щось в цілому з ООН. Навіть за формальними ознаками - через зміну підходів, зміни до статуту - не можна говорити про те, що Росію вдасться викинути з Радбезу ООН", - зауважив Віталій Кулик.
- 28 червня президент України Володимир Зеленський закликав визнати дії РФ в Україні терористичними та позбавити країну-агресорку членства в ООН.
- 3 липня народний депутат Немиря висловив думку, що ООН та ОБСЄ - дві майбутні жертви війни в Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.02
Купівля 35.02Продаж 36.04
-
EUR
Купівля 35.41Продаж 36.74
- Актуальне
- Важливе