Китай звинуватив есмінець США у вторгненні до своїх територіальних вод

Про це пише Reuters.

За словами міноборони Китаю, інцидент, який стався цими вихідними, доводить, що Сполучені Штати "є справжнім творцем ризику для безпеки в Південнокитайському морі".

Зазначається, що у відповідь китайські військові залучили свої військово-морські та повітряні сили для "відстеження, спостереження та попередження есмінця".

Водночас ВМС США заявили, що американський ракетний есмінець діяв відповідно до міжнародного права в архіпелагу Сіша (Парасельські острови) у Південнокитайському морі.

У пресслужбі сьомого флоту ВМС США заявили, що USS Hopper відстоював права судноплавства та свободи у Південнокитайському морі. Після цього він залишив зону надмірних домагань та продовжив операції.

"Під час операції було підтримано права, свободи та законні види використання моря шляхом подолання обмежень на мирний прохід, введених КНР, Тайванем та В'єтнамом", – йдеться у повідомленні.

Лейтенант Крістіна Вайдеманн, заступниця речника 7-го флоту США, наголосила, що Сполучені Штати оскаржують надмірні морські претензії в усьому світі, незалежно від особи позивача.

"Незаконні та широкі морські претензії в Південнокитайському морі становлять серйозну загрозу свободі морів", - сказала вона.