"Ключове питання - негайне припинення вогню і відведення військ": в ОПУ назвали склад делегації України на переговорах із РФ

Про це повідомляє Офіс президента.



Відомо, що до складу делегації увійшли: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.



"Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України", – наголошують в Офісі президента.

Нагадаємо, 25 лютого речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.

Президент України Володимир Зеленський вислов сумнів у результативності переговорів, але наголосив, що використовуватиме навіть найменший шанс зупинити війну.

Уповноважений на переговори з РФ Давид Арахамія запевнив, що переговори "підуть або у потрібному для України напрямку, або ж як російський військовий корабель".

Делегації України і РФ вже прибули до Білорусі на переговори.