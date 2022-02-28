"Ключове питання - негайне припинення вогню і відведення військ": в ОПУ назвали склад делегації України на переговорах із РФ
Українська делегація прибула в район білорусько-українського кордону для участі в переговорах з представниками Російської Федерації.
Про це повідомляє Офіс президента.
Відомо, що до складу делегації увійшли: голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
"Ключове питання перемовин – негайне припинення вогню та відведення військ із території України", – наголошують в Офісі президента.
- Нагадаємо, 25 лютого речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.
- Президент України Володимир Зеленський вислов сумнів у результативності переговорів, але наголосив, що використовуватиме навіть найменший шанс зупинити війну.
- Уповноважений на переговори з РФ Давид Арахамія запевнив, що переговори "підуть або у потрібному для України напрямку, або ж як російський військовий корабель".
- Делегації України і РФ вже прибули до Білорусі на переговори.
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