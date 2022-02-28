Делегації України і РФ прибули до Білорусі на переговори, - білоруське МЗС

Про це повідомляє МЗС Білорусі, передає Еспресо.TV.



Для перемовин уже підготували переговорний майданчик.



Нагадаємо, 25 лютого речник президента Сергій Никифоров повідомив, що Україна погодилася на перемовини з РФ.



Президент України Володимир Зеленський вислов сумнів у результативності переговорів, але наголосив, що використовуватиме навіть найменший шанс зупинити війну.



Уповноважений на переговори з РФ Давид Арахамія запевнив, що переговори "підуть або у потрібному для України напрямку, або ж як російський військовий корабель".



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