КНДР спустила на воду новий атомний підводний човен
У середу, 6 вересня, Північна Корея спустила на воду новий атомний підводний човен
Про це повідомляє "Голос Кореї".
"Церемонія спуску на воду підводного човна ознаменувала початок нового глави у зміцненні військово-морських сил КНДР", - йдеться у повідомленні.
Спуск атомного підводного човна на воду відбувся 6 вересня, але про це стало відомо лише зараз. Диктатор Кім Чен Ин нібито був присутній на події.
Північнокорейські пропагандисти наголосили, що новий тактичний атомний ударний підводний човен "виконуватиме своє бойове завдання, як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил" Півночі.
Фото: ЦТАК
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