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КНДР спустила на воду новий атомний підводний човен

8 вересня, 2023 п'ятниця
02:41
Світ КНДР, Північна Корея

У середу, 6 вересня, Північна Корея спустила на воду новий атомний підводний човен

Про це повідомляє "Голос Кореї".

"Церемонія спуску на воду підводного човна ознаменувала початок нового глави у зміцненні військово-морських сил КНДР", - йдеться у повідомленні.

Спуск атомного підводного човна на воду відбувся 6 вересня, але про це стало відомо лише зараз. Диктатор Кім Чен Ин нібито був присутній на події.

Північнокорейські пропагандисти наголосили, що новий тактичний атомний ударний підводний човен "виконуватиме своє бойове завдання, як один з основних підводних наступальних засобів військово-морських сил" Півночі.

КНДР, Північна Корея

Фото: ЦТАК

  • У липні до КНДР приїздив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, який зустрівся зокрема зі своїм північнокорейським колегою.
  • На початку серпня Білий дім звинуватив РФ у спробах купити боєприпаси у КНДР.
  • 18 серпня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином "без попередніх умов", щоб обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.
  • 31 серпня США запровадили санкції проти двох громадян РФ через розробку для КНДР зброї масового знищення і балістичних ракет.
  • На початку вересня ЗМІ писали, що Кім Чен Ин планує приїхати до Путіна і обговорити постачання РФ зброї для війни в Україні.
  • Держдепартамент США закликав Північну Корею припинити переговори з Росією щодо зброї після повідомлень про майбутню зустріч очільників обох держав.
  • Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль закликав світ негайно припинити будь-які спроби військового співробітництва з КНДР на тлі інформації про взаємодії РФ та Північної Кореї.
КНДР
ядерна зброя
Кім Чен Ин
ядерна небезпека
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