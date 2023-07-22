Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS), пише Yonhap.

За їхніми даними, цей черговий запуск відбувся лише через 3 дні після того, як Північна Корея випустила в море на протилежному узбережжі дві балістичні ракети.

Також зазначається, що це сталося на тлі загострення напруженості на Корейському півострові після відвідин порту американського підводного човна, здатного нести ядерний заряд, та інавгураційної сесії консультативної групи з ядерних питань Південної Кореї та США на початку цього тижня.

"Наші військові посилили спостереження та пильність, тісно співпрацюючи зі Сполученими Штатами та зберігаючи тверду позицію готовності", - заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів.

Там додали, що нині уважно спостерігають за додатковими діями Північної Кореї.

Що відомо про запуск балістичної ракети КНДР

Північна Корея декілька разів випускала невизначену балістичну ракету в напрямку Східного моря. Наприклад, у листопаді 2022 року ракета пролетіла над територією Японії та впала у Тихому океані. А 16 березня 2023 року за кілька годин до зустрічі лідерів Південної Кореї та Японії КНДР знову здійснила запуск ракети у напрямку акваторії Східного моря.

Під час чергового запуску твердопаливної ракети середньої або великої дальності 13 квітня КНДР тестували нову балістичну ракету Hwasong-18.

Після тижня пошуків військові Південної Кореї дістали з дна Жовтого моря одну з частин затонулої ракети КНДР Chollima-1. 16 червня зазначалося, що вона впала в море після невдалої спроби Північної Кореї запустити на навколоземну орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1.

Також у липні військові КНДР знайшли фрагменти північнокорейського супутника-розвідника, який потонув у травні після невдалих спроб запуску. Під час аналізу встановлено, що цей супутник не мав військового спостереження.

У середу, 12 липня, КНДР випустила невизначену балістичну ракету в бік Східного моря, коли лідери Південної Кореї та Японії збиралися зустрітися на саміті НАТО в Литві. Згодом уряд КНДР підтвердив проведення випробувального пуску міжконтинентальної балістичної ракети Hwasong-18 із двигуном на твердому паливі.

Натомість ЄС засудив дії Північної Кореї, яка знову запустила балістичну ракету. Вони закликали країну відмовитися від ядерної зброї та згорнути всі ядерні програми.

19 липня КНДР запустила ще дві балістичних ракети малої дальності у бік Східного моря