Коригувальника ворожого вогню по ЗСУ на Луганщині засудили до 12 років за ґратами
Суд визнав винним чоловіка, який корегував вогонь російської армії по позиціях ЗСУ в Луганській області. Зловмиснику присудили до 12 років позбавлення волі
Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.
Чоловіка з міста Ялта, що в тимчасово окупованому Криму, завербували російські спецслужби під час відбування покарання у РФ.
"За тиждень до вторгнення військових країни-агресора в Україну він перетнув держкордон та прибув до міста Лисичанськ, де мав виконувати ворожі вказівки", - пишуть в прокуратурі.
У квітні ворожий інформатор збирав та надавав дані про розміщення та переміщення військових і техніки ЗСУ. Зловмисник звітував про влучання армії РФ, передавав координати українських позицій та коригував вогонь російської артилерії. За ці дані він отримував гроші.
"Після декількох днів передачі цілей для обстрілів по українській армії коригувальника було затримано", - уточнюють правоохоронці.
Суд визнав винним інформатора ФСБ у наданні ворожим військам допомоги у веденні бойових дій проти України. Зловмисника засудили до 12 років позбавлення волі.
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