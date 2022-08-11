Про це інформує в телеграмі Офіс генерального прокурора.

Чоловіка з міста Ялта, що в тимчасово окупованому Криму, завербували російські спецслужби під час відбування покарання у РФ.

"За тиждень до вторгнення військових країни-агресора в Україну він перетнув держкордон та прибув до міста Лисичанськ, де мав виконувати ворожі вказівки", - пишуть в прокуратурі.

У квітні ворожий інформатор збирав та надавав дані про розміщення та переміщення військових і техніки ЗСУ. Зловмисник звітував про влучання армії РФ, передавав координати українських позицій та коригував вогонь російської артилерії. За ці дані він отримував гроші.

"Після декількох днів передачі цілей для обстрілів по українській армії коригувальника було затримано", - уточнюють правоохоронці.

Суд визнав винним інформатора ФСБ у наданні ворожим військам допомоги у веденні бойових дій проти України. Зловмисника засудили до 12 років позбавлення волі.

У Старобільську на Луганщині ОГПУ підозрює в колабораціонізмі мера, голову РДА й депутата райради, які стали посадовцями "ЛНР".

11 травня підозру оголосили мешканцю Донеччини, який воював за "ДНР" на Сумщині.

Служба безпеки України у Львівській області затримала зрадника, який працював на російські спецслужби та коригував ракетні обстріли по Львівщині.

На Харківщині оголосили підозру поліцейському, який повідомляв про ЗСУ працівникам ФСБ і коригував ворожий вогонь.

СБУ затримала посадовця одного з найпотужніших підприємств регіону, агента ФСБ, який коригував обстріли РФ по аеропорту Кривого Рогу.

1 червня повідомили про підозру меру, голові РДА й депутата райради, які стали посадовцями "ЛНР" у Старобільську на Луганщині.

СБУ затримала завербованого РФ місцевого жителя Сумської області, який коригував артилерійські обстріли ворога та передавав дані про Збройні Сили України окупантам.

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